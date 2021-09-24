В Італії затримали колишнього главу Каталонії Пучдемона

Поліція затримала Пучдемона в аеропорту Альгеро в провінції Сассарі

На італійському острові Сардинія був затриманий колишній глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон. Про це повідомляється в Telegram Пучдемона.

Поліція затримала Пучдемона в аеропорту Альгеро в провінції Сассарі, куди він прибув з Брюсселя для участі в зборах Adifolk і зустрічі з регіональним главою Сардинії і її омбудсменом.

Зазначається, що Пучдемона затримали за постановою Верховного суду Іспанії.

Найближчим часом італійська влада повинна буде вирішити, чи видати його Іспанії або відпустити на свободу.

Нагадаємо, минулого року очільника уряду Каталонії, який виступає за незалежність, позбавили депутатського мандата.

Раніше верховний суд Іспанії офіційно звернувся до Європарламенту з проханням скасувати депутатську недоторканність колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона та його соратника Тоні Коміна.

У жовтні 2019 року Карлес Пучдемон, який з 2017 року переховувався в Бельгії, добровільно здався владі. Він з'явився в прокуратуру Брюсселя у супроводі своїх адвокатів.

Згодом Верховний суд Іспанії виніс вироки дев'ятьом каталонським політикам, вони отримали від дев'яти до 13 років в'язниці.

Це рішення викликало в Каталонії масові протести прихильників незалежності.