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Ізраїль атакував Іран попри наказ Трампа: є жертви

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Ізраїль атакував Іран попри наказ Трампа: є жертви
Місце, де балістична ракета, випущена з Ірану, впала в Беер-Шеву, 24 червня 2025 року
фото: Йонатан Сіндел/Flash90

Попри наказ Трампа: Ізраїль атакував Іран, є жертви, панує напруга

Ізраїльські літаки завдали ударів по цілях в Ірані, незважаючи на вимогу президента США Дональда Трампа до прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу дотримуватися угоди про припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Як зазначає видання, внаслідок ударів по Тегерану та північному місту Баболсар загинули керівник розвідки поліції Ірану та командир воєнізованих формувань.

Іранські чиновники також заявили, що ізраїльські удари, завдані рано вранці у вівторок, 24 червня, по житлових районах у північній провінції Гілан, забрали життя дев'яти людей та поранили ще 33. Місцевий губернатор повідомив, що чотири житлові будинки були повністю зруйновані, а багато навколишніх будинків постраждали. Серед жертв 16 осіб становили жінки та діти.

Дональд Трамп наполягав на негайному припиненні ізраїльських атак, публікуючи в інтернеті заклики до Ізраїлю «повернути своїх пілотів додому «зараз»». Після початку вибухів у Тегерані Трамп написав: «Усі літаки розвернуться та вирушать додому, одночасно роблячи дружню «літакову помаху» Ірану. Ніхто не постраждає, діє припинення вогню!».

Пізніше стало відомо, що президент Трамп провів «виключно тверду та пряму» розмову з Біньяміном Нетаньягу. Джерело в Білому домі повідомило, що «Президент сказав Нетаньягу, що потрібно зробити для підтримки припинення вогню. Прем'єр-міністр зрозумів серйозність ситуації та занепокоєння, висловлені президентом Трампом». Зазначається, що під час цієї розмови було домовлено про припинення нападів.

У відповідь на ізраїльські удари Іран заявив, що його збройні сили «тримають палець на спусковому гачку» та готові дати «рішучу відповідь, про яку Ізраїль потім пожалкує».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звернувся до Ізраїлю з закликом не здійснювати бомбардування Ірану, застерігаючи, що це стане серйозним порушенням режиму припинення вогню. 

Ізраїль атакував Іран попри наказ Трампа: є жертви фото 1
скріншот: Truth Social

«Ізраїль. Не скидайте ці бомби. Якщо ви це зробите, це буде серйозним порушенням. Поверніть своїх пілотів додому, негайно!» – написав він у своєму дописі.

 

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Теги: Ізраїль Іран війна США Дональд Трамп

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