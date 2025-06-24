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Ізраїль готує відповідь на іранську атаку після порушення перемир’я

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Ізраїль готує відповідь на іранську атаку після порушення перемир’я
Кац і начальник штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Еяль Замір 20 червня
фото: Ariel Hermoni/Defense Ministry

Іран випустив дві балістичні ракети по Ізраїлю після того, як перемир'я повинно було набрати чинності

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац наказав ЦАХАЛу «відповісти рішуче» після того, як Іран порушив перемир'я ракетним ударом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times of Israel.

Кац заявив, що віддав наказ ЦАХАЛу «рішуче відповісти на порушення Іраном режиму припинення вогню інтенсивними ударами по об'єктах режиму в самому центрі Тегерана».

Зазначається, що дві балістичні ракети були випущені з Ірану по Ізраїлю після того, як перемир'я повинно було набрати чинності. Обидві ракети були перехоплені.

Нагадаємо, Трамп анонсував припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. За його словами, вогонь припинить спочатку Іран, через 12 годин – Ізраїль, а «через 24 години світ вітатиме офіційне завершення 12-денної війни». Також Трамп заявив, що війна між Ізраїлем та Іраном закінчилась, а припинення вогню між країнами буде «безстрокове». Він назвав це «великим днем ​​для Америки» та «великим днем ​​для Близького Сходу».

Пізніше президент США Дональд Трамп заявив, що припинення вогню між Ізраїлем та Іраном вже діє. 

Глава МЗС Ірану Аббас Арагчі, своєю чергою, заявив, що на цей момент жодної угоди про припинення вогню немає. За його словами, якщо Ізраїль припинить атаки не пізніше 04:00 за тегеранським часом  Іран також не завдаватиме ударів. Потім іранські ЗМІ повідомили про набуття чинності припинення вогню.

Як повідомлялося, Ізраїль заявив, що погодився на пропозицію США про припинення вогню з Іраном, але буде «рішуче реагувати» на будь-які порушення перемир'я.

Однак згодом армія Ізраїлю зафіксувала пуски ракет з території Ірану попри після оголошення режиму припинення вогню.

Теги: Ізраїль Іран

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