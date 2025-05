США хочуть депортувати афганців: ветерани та правозахисники обурені

фото: The Washington Post

У Вашингтоні таке рішення пояснили тим, що ситуація в Афганістані нібито зазнала «істотного покращення», попри триваюче авторитарне правління Талібану

Рішення адміністрації колишнього президента США Дональда Трампа припинити тимчасовий захист від депортації для громадян Афганістану, які прибули до Сполучених Штатів після захоплення влади талібами, викликало хвилю критики серед американських ветеранів та правозахисних організацій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на матеріал The Washington Post.

Міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем цього місяця оголосила про скасування дії програми Тимчасового захищеного статусу (TPS) для афганців. У разі реалізації цього рішення вже в липні, близько 10 тис. осіб, які досі не отримали права на постійне проживання у США, можуть опинитися під загрозою депортації.

У Вашингтоні це пояснили тим, що ситуація в Афганістані нібито зазнала «істотного покращення», попри триваюче авторитарне правління Талібану.

Таке пояснення викликало обурення серед ветеранів збройних сил США. Зокрема, ветеран армії Метт Целлер, якому афганський перекладач врятував життя, заявив, що у разі спроби депортації може дійти до фізичного спротиву:

«Це смішно. Якщо вони спробують депортувати афганців, ви побачите фізичний спротив з боку ветеранів. У буквальному сенсі», – наголосив він.

Колишній піхотний командир Ендрю Салліван, який зараз працює з організацією No One Left Behind, назвав дії адміністрації «образою для тих, хто служив». Він навів приклад афганців, яких катували чи переслідували за співпрацю зі США.

«Один із них нині паралізований. І мені кажуть, що в країні стало безпечніше», – обурився Салліван.

Як зазначає The Washington Post, навіть серед представників Республіканської партії немає єдиної думки щодо цієї ініціативи. Наприклад, конгресмен Браян Маст, який втратив обидві ноги в Афганістані, вважає, що варто розрізняти тих, хто тісно співпрацював з американськими військовими, і тих, чиє залучення до такої взаємодії є сумнівним.

