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Іран запустив ракети по Ізраїлю після оголошення перемир’я

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Іран запустив ракети по Ізраїлю після оголошення перемир’я
Іран атакує Ізраїль
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Армія Ізраїлю зафіксувала пуски ракет з території Ірану попри після оголошення режиму припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ЦАХАЛ.

«Нещодавно на півночі Ізраїлю пролунали сирени після виявлення ракет, запущених з Ірану в бік Держави Ізраїль. Громадськість просять дотримуватися інструкцій командування Армії оборони Ізраїлю. У цей час ЦАХАЛ працює над перехопленням і нанесенням ударів там, де це необхідно для усунення загрози. Оборона не є герметичною, тому важливо продовжувати слідувати інструкціям командування Армії оборони Ізраїлю», – йдеться у повідомленні.

О 10:47 ЦАХАЛ повідомив, що тепер дозволено залишати захищені райони на півночі Ізраїлю.

Нагадаємо, Трамп анонсував припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. За його словами, вогонь припинить спочатку Іран, через 12 годин – Ізраїль, а «через 24 години світ вітатиме офіційне завершення 12-денної війни». Також Трамп заявив, що війна між Ізраїлем та Іраном закінчилась, а припинення вогню між країнами буде «безстрокове». Він назвав це «великим днем ​​для Америки» та «великим днем ​​для Близького Сходу».

Пізніше президент США Дональд Трамп заявив, що припинення вогню між Ізраїлем та Іраном вже діє. 

Глава МЗС Ірану Аббас Арагчі, своєю чергою, заявив, що на цей момент жодної угоди про припинення вогню немає. За його словами, якщо Ізраїль припинить атаки не пізніше 04:00 за тегеранським часом  Іран також не завдаватиме ударів. Потім іранські ЗМІ повідомили про набуття чинності припинення вогню.

Як повідомлялося, Ізраїль заявив, що погодився на пропозицію США про припинення вогню з Іраном, але буде «рішуче реагувати» на будь-які порушення перемир'я.

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Теги: Іран Ізраїль

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