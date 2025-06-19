Ізраїль збирається позбавити Іран можливості виробляти ракети, які отримувала Росія

З 13 червня Іран випустив по території Ізраїлю близько 400 балістичних ракет

Посол Ізраїлю в США Єхіель Лейтер заявив, що Єрусалим має позбавити можливості Іран виробляти балістичні ракети. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Про це повідомляє CNN.

«Вони летять з неба і завдають неймовірної шкоди. Цю виробничу потужність також необхідно ліквідувати. Вони не можуть мати зброю, яка може знищити Ізраїль, про що вони заявляють і що хочуть зробити кожного дня», – заявив Лейтер, говорячи про балістичні ракети.

За словами дипломата, для знищення ядерного об'єкта у Фордо, який розташований глибоко під горою, «може знадобитися кілька ударів, може знадобитися щось інше або може знадобитися одна з наших несподіванок».

«У нас є кілька козирів у рукаві. Якщо нам доведеться займатися цим і переслідувати це самостійно, ми знатимемо, що робити. Ми не дозволимо Ірану мати ядерну зброю», – розповів посол.

З 13 червня Іран випустив по території Ізраїлю близько 400 балістичних ракет і 1 тис. безпілотників. З випущених балістичних ракет приблизно 20 влучили в цивільні райони Ізраїлю.

Як відомо, Іран передав Росії сотні балістичних ракет малої дальності Fath-360. Також Тегеран готується поставити Росії пускові установки для балістичних ракет. Передача ракет є частиною поглиблення стратегічного партнерства між Іраном та Росією. Тегеран прагне отримати економічну та військову вигоду від співпраці з Москвою, зокрема, гроші для своєї економіки та сучасні винищувачі.

Нагадаємо, США готуються до серії авіаударів по іранському ядерному об’єкту у Фордо, де розташований підземний завод зі збагачення урану. Підземний завод у Фордо вважається одним із найбільш захищених іранських ядерних об’єктів – він розташований у товщі гори саме з метою протистояти авіаударам.

Як повідомлялося, Ізраїль може відправити своїх спецпризначенців на ядерний об'єкт Ірану в Фордо, якщо Сполучені Штати відмовляться завдавати удару по об'єкту. Вони вже проводили схожу операцію у вересні 2024 року, хоч і в менших масштабах. Зокрема, ізраїльські війська знищили підземний завод із виробництва ракет у Сирії, заклавши і підірвавши там вибухівку.

Раніше «Главком» писав, що президент США Дональд Трамп схвалив план військової атаки на Іран, але поки що відклав його реалізацію. За інформацією джерел видання The Wall Street Journal, Трамп повідомив своїм старшим радникам, що погодився на проведення удару по Ірану. Водночас він вирішив зачекати, щоб побачити, чи відмовиться Тегеран від реалізації своєї ядерної програми.

До слова, Ізраїль очікує на рішення президента США Дональда Трампа щодо можливої підтримки в атаках на Іран, зокрема уразливих об'єктів ядерної програми. Представники обох країн ведуть постійні консультації з приводу ходу бойових дій на іранській території та потенційної участі США в операції.