Міністр оборони Ізраїлю відреагував на іранську атаку

Іран випустив по Ізраїлю 150 ракет під час двох хвиль обстрілу

Щонайменше 17 ізраїльтян отримали поранення внаслідок ракетних атак Ірану

Міністр оборони Ізраїля Ісраель Кац заявив, що Іран перейшов червоні лінії, коли наважився запустити ракети по цивільних населених пунктах в Ізраїлі. Про це він сказав в ефірі одного з каналів, інформує «Главком».

«Ми продовжимо захищати громадян Ізраїлю і гарантуємо, що режим аятол заплатить дуже високу ціну за свої злочинні дії», – каже він.

Ізраїльський чиновник в інтерв'ю 13-му каналу Ізраїля заявив: «Безпрецедентні руйнування в районі Тель-Авіва, подібних до яких ми ніколи раніше не бачили. Десятки будівель та транспортних засобів були вражені іранськими ракетами або ракетами-перехоплювачами».

Іран перейшов червоні лінії, коли наважився запустити ракети по цивільних населених пунктах в Ізраїлі.

Ми продовжимо захищати громадян Ізраїлю і гарантуємо, що режим аятол заплатить дуже високу ціну за свої злочинні дії, — міністр оборони Ізраїля Ісраель Кац. pic.twitter.com/kw3n98qthR — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 13, 2025

За повідомленням ізраїльського 12-й каналу, щонайменше 17 ізраїльтян отримали поранення внаслідок ракетних атак Ірану.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі запевнив, що Тегеран відкидає заклики утриматися від дій проти Ізраїлю після ізраїльських ударів по Ірану.

Axios пише, що ізраїльські системи протиракетної оборони випустили десятки ракет Arrow, щоб спробувати перехопити атаку.

Ізраїльський чиновник повідомив, що американські війська також допомагають Ізраїлю перехоплювати ракети, що наближаються. З'явились також перші кадри наслідків.

Іран атакує Ізраїль

Протиповітряна оборона Ізраїля не може впоратися з усіма ракетами одночасно.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що Тегеран доведе Ізраїль «до руїни» після того, як Єрусалим здійснив превентивну атаку. «Збройні сили принесуть огидний режим до руїни. Вони не втечуть неушкодженими від цього злочину. Іранський народ може бути впевнений – не буде ніякої недбалості», – сказав він.

Нагадаємо, Ізраїль розпочав масштабні удари по ядерних та військових об'єктах Ірану, атакувавши Тегеран, Нетензі та інші міста. За даними Reuters, щонайменше 20 високопоставлених іранських командирів убито внаслідок ізраїльських ударів. Ізраїль заявив, що обманом змусив лідерів військово-повітряних сил Ірану зібратися на нараду перед ударом.

Згодом стало відомо, що Ізраїль готував операцію з жовтня 2024 року. Причиною атаки є розробка ядерної зброї Іраном, яку ізраїльський уряд вважає «екзистенційною загрозою». Єрусалим готувався до атаки попри наміри США укласти ядерну угоду з Іраном. Двоє ізраїльських чиновників заявили Axios, що Трамп та його команда лише публічно вдавали, що виступають проти нападу на Іран, і не висловлювали своєї незгоди приватно. «У нас був чіткий дозвіл США», – розповів один зі співрозмовників журналістів.

Раніше адміністрація президента Ірану Масуда Пезешкіяна оприлюднила заяву, в якій оголосила, що країна помститься за кров кожного, хто загинув в результаті ізраїльських ударів. Керівництво Ізраїлю попередило населення, що відповідь Ірану на ізраїльські удари буде найближчим часом і може передбачати запуск сотень балістичних ракет.

Як повідомлялося, Ізраїль, Іран, Ірак, Йорданія і Сирія закрили свої повітряні простори після того, як Ізраїль завдав ударів по військових і ядерних об'єктах в Ірані. Світові авіакомпанії змінюють маршрути або скасовують рейси. Також Ізраїль оголосив про закриття дипломатичних місій по всьому світу після ударів по Ірану. «З огляду на останні події, ізраїльські місії по всьому світу будуть закриті, а консульські послуги не надаватимуться», – йдеться в повідомленні посольства у Києві.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має негайно піти на ядерну угоду, аби уникнути подальших руйнувань і жертв, які можуть принести наступні атаки.