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    У США дозволили вакцинацію дітей препаратом Pfizer

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    Приблизно 28 млн дітей у США отримають щеплення проти коронавірусу - У США дозволили вакцинацію дітей препаратом Pfizer

    Приблизно 28 млн дітей у США отримають щеплення проти коронавірусу

    Фото з відкритих джерел

    Американців віком від 5 до 11 років будуть вакцинувати від Covid-19

    Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) дозволило розпочати вакцинацію дітей віком від 5 до 11 років в США. Щепитимуть препаратом Pfizer. Про це пише CNBC.

    Таке рішення дозволить близько 28 млн дітей США отримати щеплення проти коронавірусу.

    «Вакцинація дітей молодшого віку від Covid-19 наблизить нас до повернення почуття нормального життя», – заявила виконувачка обов'язків комісара FDA доктор Джанет Вудкок.

    Згідно з заявою компанії Pfizer, щеплення меншою дозою (третина від стандартної дози для дорослих) є на 90% ефективним у запобіганні безсимптомній інфекції. Водночас якщо порівнювати побічні ефекти, вакцинація препаратом була ще більш безпечнішою для дітей, ніж для осіб віком від 16 до 25 років.

    Нагадаємо, раніше урядовці зі США припускали, що в країні можливе впровадження щеплення дітей віком від 5 до 11 років від коронавірусу.

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    Теги: США щеплення вакцинація
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    У США дозволили вакцинацію дітей препаратом Pfizer