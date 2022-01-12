Як розрізнити Covid-19 і туберкульоз: МОЗ назвав головні відмінності хвороб

Для важких форм коронавірусної хвороби може бути характерна зміна психічного стану людини

Коронавірусна хвороба Covid-19 та туберкульоз мають схожі симптоми. Обидва захворювання можуть мати тяжкі наслідки для життя та здоров’я людини, тому варто знати, як їх відрізнити та коли звертатись за медичною допомогою. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Туберкульоз не проявляється швидко: початок захворювання може розтягнутися на кілька тижнів, а інколи – місяців. Хворобі Covid-19 притаманний гострий перебіг протягом тижня та загальна тривалість близько двох тижнів.

У хворого на туберкульоз може спостерігатись зниження працездатності та загальна втомлюваність. У пацієнтів із Covid-19 все залежить від тяжкості захворювання.

Коронавірус може супроводжуватись вираженою лихоманкою. При легкій формі – до 38, при важкій – понад 38. При туберкульозі спостерігається незначне підвищення температури тіла до 37–37,2, при важких формах – виражена лихоманка.

Для туберкульозу також характерна підвищена пітливість уночі та зниження маси тіла без «визначеної» причини. Для Covid-19 ці прояви не характерні.

Серед симптомів Covid-19 також головний біль, нежить, закладеність носа, біль у горлі та м’язах. Водночас задишка є симптом обох захворювань, проте може мати різні особливості.

При туберкульозі задишка може з’являтись під час фізичного навантаження. Також задишка може спостерігатись при важких поширених формах туберкульозу зі значним враженням легеневої тканини.

Для Covid-19 задишка не характерна лише при легкій формі перебігу, але може з’являтись при середній та важкій формі.

Також при важкій формі Covid-19 може траплятись кровохаркання. У випадку туберкульозу цей симптом спостерігається при важких поширених формах хвороби зі значним враженням легеневої тканини.

Окрім того, для важких форм коронавірусної хвороби може бути характерна зміна психічного стану людини.

Нагадаємо, ВООЗ назвав нові симптоми штаму «Омікрон».

Тим часом в Україні більш активно, ніж у попередні дні після свят, люди почали вакцинуватися. Вчора 106 362 людини було вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримали 33 288 людей, другу дозу – 59 348 людей, додаткову дозу отримали 670 людей, бустерну дозу – 13 056 людей.

Додамо, що на карантинній мапі України вже дві «помаранчеві» області.

Раніше МОЗ попереджав, що пандемія коронавірусу несе загрозу прихованого спалаху туберкульозу, гепатитів і ВІЛ.

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