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    Думки вголос

    Для чого Ізраїль дозволив четверту дозу вакцини?

    З таким поширенням коронавірусу, цілком ймовірно, що щеплення робитимуть щороку - Для чого Ізраїль дозволив четверту дозу вакцини?
    З таким поширенням коронавірусу, цілком ймовірно, що щеплення робитимуть щороку
    ілюстрація з відкритих джерел

    Медики та літні люди й досі у зоні ризику

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    Почему Израиль принял решение о введении 4 дозы вакцины для медиков и граждан 60+

    Четвертая доза вакцины Covid-19 увеличивает количество антител в крови в пять раз через неделю, сказал премьер-министр Израиля, сославшись на предварительное исследование, проведенное на следующий день после того, как страна начала применять уколы.

    В понедельник Израиль начал предлагать четвертую дозу вакцины BioNTech / Pfizer израильтянам старше 60 лет и медицинским работникам на фоне резкого роста числа случаев заболевания из-за варианта коронавируса Omicron.

    Премьер-министр Нафтали Беннетт сказал, что результаты исследования, проведенного израильскими исследователями, были многообещающими.

    Исследование проводилось с участием 154 человек из медицинского центра «Шиба», у которых был низкий уровень антител и которые получили третий «бустерный» укол вакцины Pfizer до 20 августа.

    Другие предварительные исследования, проведенные в Израиле, показали, что эффективность вакцины снижается через три-четыре месяца.

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    Джерело: блог Євген Істребіна

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    Теги: Ізраїль вакцинація коронавірус
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    Для чого Ізраїль дозволив четверту дозу вакцини?