Для чого Ізраїль дозволив четверту дозу вакцини?

Медики та літні люди й досі у зоні ризику

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Почему Израиль принял решение о введении 4 дозы вакцины для медиков и граждан 60+

Четвертая доза вакцины Covid-19 увеличивает количество антител в крови в пять раз через неделю, сказал премьер-министр Израиля, сославшись на предварительное исследование, проведенное на следующий день после того, как страна начала применять уколы.

В понедельник Израиль начал предлагать четвертую дозу вакцины BioNTech / Pfizer израильтянам старше 60 лет и медицинским работникам на фоне резкого роста числа случаев заболевания из-за варианта коронавируса Omicron.

Премьер-министр Нафтали Беннетт сказал, что результаты исследования, проведенного израильскими исследователями, были многообещающими.

Исследование проводилось с участием 154 человек из медицинского центра «Шиба», у которых был низкий уровень антител и которые получили третий «бустерный» укол вакцины Pfizer до 20 августа.

Другие предварительные исследования, проведенные в Израиле, показали, что эффективность вакцины снижается через три-четыре месяца.

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Джерело: блог Євген Істребіна

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