Ізраїль призиває п'ять тисяч резервістів через ракетні обстріли із Сектора Гази

Солдати будуть набиратися для проведення операції «Страж стін» та посилення лінії оборони країни

Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц дозволив призвати до п’яти тисяч солдатів резерву через обстріли ізраїльських міст з підконтрольного ісламістам Сектора Гази.

Про це повідомляє Haaretz.

Зазначається, що йдеться про резервістів із Південного округу, Служби тилу і оперативного відділу Генштабу.

За словами Ганца, солдати будуть набиратися для проведення операції «Страж стін» та посилення лінії оборони країни.

Газета The Times of Israel зазначає, що поліція Ізраїлю призиває з резерву вісім рот прикордонної поліції для посилення під час проведення операцій.

Напередодні ввечері Ізраїль та Палестина повідомили про жертв ракетних обстрілів.

Також прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що терористи «заплатять високу ціну» за обстріл території Ізраїлю 11 травня.

Зазначимо, внаслідок атаки з Сектора Гази аеропорт Тель-Авіва імені Бен Гуріона ввечері 11 травня опинився під обстрілом. Український літак авіакомпанії МАУ не дочекався дозволу на посадку, тому його скерували на Кіпр.

Нагадаємо, ситуація між Палестиною та Ізраїлем загострилася в неділю, 10 травня. З тих пір «Хамас» з Сектора Гази випустив по Ізраїлю понад 600 ракет, поранивши кількох людей. У відповідь ізраїльські військові почали операцію «Страж стін».

Обстріли почалися через кілька хвилин після закінчення терміну ультиматуму панівного у Секторі Гази ісламського угруповання «Хамас». Палестинські бойовики вимагали від Ізраїлю вивести війська з комплексу мечеті Аль-Акса, де сотні палестинських протестувальників отримали поранення під час сутичок з ізраїльською поліцією. Водночас поліція Ізраїлю заявила про 17 постраждалих співробітників.

На тлі ракетного обстрілу з боку Сектора Гази на Храмовій горі в Єрусалимі сталася пожежа.

У вівторок «Хамас» висунув ультиматум Ізраїлю, Тель-Авів допустив сухопутну операцію в Газі.