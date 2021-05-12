Нетаньягу пообіцяв, що терористи «заплатять високу ціну» за обстріл Ізраїлю

Нетаньягу закликає ізраїльтян дотримуватися усіх інструкцій з безпеки

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що терористи «Хамас» і угруповання «Ісламський джихад» заплатять «високу ціну» за обстріл території Ізраїлю 11 травня.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Прем’єр також заявив, що у відповідь на вечірні обстріли армія Ізраїлю вже завдала ракетних ударів по сотнях цілей в Секторі Гази.

«Їх кров в їх власних руках», – заявив він.

Нетаньягу закликає ізраїльтян дотримуватися усіх інструкцій з безпеки.

Напередодні ввечері Ізраїль та Палестина повідомили про жертв ракетних обстрілів.

Зазначимо, внаслідок атаки з Сектора Гази аеропорт Тель-Авіва імені Бен Гуріона ввечері 11 травня опинився під обстрілом. Український літак авіакомпанії МАУ не дочекався дозволу на посадку, тому його скерували на Кіпр.

Нагадаємо, ситуація між Палестиною та Ізраїлем загострилася в неділю, 10 травня. З тих пір «Хамас» з Сектора Гази випустив по Ізраїлю понад 600 ракет, поранивши кількох людей. У відповідь ізраїльські військові почали операцію «Страж стін».

Обстріли почалися через кілька хвилин після закінчення терміну ультиматуму панівного у Секторі Гази ісламського угруповання «Хамас». Палестинські бойовики вимагали від Ізраїлю вивести війська з комплексу мечеті Аль-Акса, де сотні палестинських протестувальників отримали поранення під час сутичок з ізраїльською поліцією. Водночас поліція Ізраїлю заявила про 17 постраждалих співробітників.

На тлі ракетного обстрілу з боку Сектора Гази на Храмовій горі в Єрусалимі сталася пожежа.

У вівторок «Хамас» висунув ультиматум Ізраїлю, Тель-Авів допустив сухопутну операцію в Газі.