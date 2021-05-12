Ізраїль та Палестина повідомили про жертв ракетних обстрілів

Ізраїльська сторона відправила 80 бомбардувальників для обстрілів Гази й зосередила танки на кордоні з територією

Між Ізраїлем і Палестиною тривають ракетні обстріли. Ізраїльська сторона повідомила про трьох загиблих у південному місті Ашкелон. Палестинці говорять про загибель майже 30 людей, зокрема 10 дітей, і понад 200 поранених.

Як пише The Times of Israel, Ізраїль заявив про загибель однієї людини внаслідок обстрілу Тель-Авіва й оголосив про початок обстрілів цивільних будинків, де, за їхньою інформацією, «Хамас» зберігає зброю.

Натомість палестинське воєнізоване угруповання «Хамас» заявило, що запустило 137 ракет у бік південної частини Ізраїлю протягом менш як п’яти хвилин, прагнучи перевантажити його систему протиповітряної оборони «Залізний купол».

Ізраїль заявляє, що у відповідь обстріляв 150 цілей у Секторі Газа, які визначив як «терористичні». Зокрема, внаслідок обстрілів було зруйновано 13-поверхову будівлю, в якій, серед іншого, розташовувалося керівництво «Хамасу»; мешканці встигли евакуюватися за півтори години до руйнування, повідомляє Reuters.

Ізраїльська сторона також відправила 80 бомбардувальників для обстрілів Гази й зосередила танки на кордоні з територією.

Зазначимо, внаслідок атаки з Сектора Гази аеропорт Тель-Авіва імені Бен Гуріона ввечері 11 травня опинився під обстрілом. Український літак авіакомпанії МАУ не дочекався дозволу на посадку, тому його скерували на Кіпр.

Нагадаємо, ситуація між Палестиною та Ізраїлем загострилася в неділю, 10 травня. З тих пір «Хамас» з Сектора Гази випустив по Ізраїлю понад 600 ракет, поранивши кількох людей. У відповідь ізраїльські військові почали операцію «Страж стін».

Обстріли почалися через кілька хвилин після закінчення терміну ультиматуму панівного у Секторі Гази ісламського угруповання «Хамас». Палестинські бойовики вимагали від Ізраїлю вивести війська з комплексу мечеті Аль-Акса, де сотні палестинських протестувальників отримали поранення під час сутичок з ізраїльською поліцією. Водночас поліція Ізраїлю заявила про 17 постраждалих співробітників.

На тлі ракетного обстрілу з боку Сектора Гази на Храмовій горі в Єрусалимі сталася пожежа.

У вівторок «Хамас» висунув ультиматум Ізраїлю, Тель-Авів допустив сухопутну операцію в Газі.