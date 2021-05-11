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    Армія Ізраїлю: з Сектора Гази за добу випустили понад 600 ракет

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    Ізраїльські військові заявили, що загалом по Ізраїлю випустили 630 ракет - Армія Ізраїлю: з Сектора Гази за добу випустили понад 600 ракет
    Ізраїльські військові заявили, що загалом по Ізраїлю випустили 630 ракет
    Фото: Anadolu Agency

    150 пусків були невдалими – ракети розірвались на території Сектора Гази

    З території Сектора Гази в бік Ізраїлю упродовж доби запустили понад 600 ракет. Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю, інформує The Times of Israel.

    Ізраїльські військові заявили, що загалом по Ізраїлю випустили 630 ракет, 200 з них перехопила система протиракетної оборони «Залізний купол».

    Ще 150 пусків були невдалими – ракети розірвались на території Сектора Гази.

    Нагадаємо, ситуація між Палестиною та Ізраїлем загострилася в неділю, 10 травня. З тих пір «Хамас» з Сектора Гази випустив по Ізраїлю понад сотні ракет, поранивши кількох людей. У відповідь ізраїльські військові почали операцію «Страж стін».

    Обстріли почалися через кілька хвилин після закінчення терміну ультиматуму панівного у Секторі Гази ісламського угруповання «Хамас». Палестинські бойовики вимагали від Ізраїлю вивести війська з комплексу мечеті Аль-Акса, де сотні палестинських протестувальників отримали поранення під час сутичок з ізраїльською поліцією. Водночас поліція Ізраїлю заявила про 17 постраждалих співробітників.

    На тлі ракетного обстрілу з боку Сектора Гази на Храмовій горі в Єрусалимі сталася пожежа.

    У вівторок «Хамас» висунув ультиматум Ізраїлю, Тель-Авів допустив сухопутну операцію в Газі.

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    Теги: Ізраїль армія обстріл військові Сектор Гази ХАМАС ракета
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