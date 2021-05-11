Арабо-ізраїльське загострення: Держдеп та Пентагон розділилися в оцінках ситуації

У Держдепі вимагають негайного припинення вогню, а в Пентагоні підтримали право Ізраїлю на самооборону

Ракетні обстріли Ізраїлю повинні негайно припинитися, палестинцям і ізраїльтянам слід зробити практичні кроки щодо деескалації напруженості.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з міністром закордонних справ і у справах експатріантів Йорданії Айманом Хусейном Абдаллою ас-Сафаді

«Ракетні обстріли повинні негайно припинитися. Ми висловлюємо стурбованість насильством, насильство має припинитися, – сказав він. – Всі сторони повинні докласти всіх зусиль щодо деескалації напруженості, зробити практичні кроки для припинення конфлікту».

Зі свого боку прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати засуджують останні ракетні обстріли Ізраїлю з Сектора Гази і підтримують право єврейської держави на самооборону.

«Сьогоднішні атаки з Гази на Ізраїль неприйнятні. США підтримують право Ізраїлю на самооборону», – сказав він.

Водночас, за даними ЗМІ, зараз ізраїльські літаки завдають ударів по північній частині Сектора Газа. Про це повідомила палестинська радіостанція Saut Al-Aqsa.

За її інформацією, в результаті авіанальотів декілька людей отримали поранення. Всі вони доставлені в місцеві медустанови.

Як уточнює радіостанція, ударам піддалися місця дислокації деяких палестинських угруповань, зокрема в районі американської школи на півночі анклаву. За її даними, ізраїльські літаки випустили не менше трьох ракет по Сектору Газа.

Нагадаємо, у понеділок палестинські бойовики в Секторі Гази здійснили ракетний обстріл у напрямку району Єрусалиму. На територію Ізраїлю, окрім 150 ракет, були запущені повітряні кулі з вибухівкою.

На тлі ракетного обстрілу з боку Сектора Гази на Храмовій горі в Єрусалимі сталася пожежа.

У відповідь на ракетний обстріл танки Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по об'єктах радикального палестинського руху «Хамас» у Газі, в результаті чого 20 палестинців, у тому числі дев'ять дітей, загинули, ще 65 були поранені.

У вівторок «Хамас» висунув ультиматум Ізраїлю, Тель-Авів допустив сухопутну операцію в Газі.

Обстріли почалися через кілька хвилин після закінчення терміну ультиматуму панівного у Секторі Гази ісламського угруповання «Хамас». Палестинські бойовики вимагали від Ізраїлю вивести війська з комплексу мечеті Аль-Акса, де напередодні сотні палестинських протестувальників отримали поранення під час сутичок з ізраїльською поліцією. Водночас поліція Ізраїлю заявила про 17 постраждалих співробітників.

Нагадаємо, що відповідно до рішення ізраїльського суду силовики здійснюють виселення кількох арабських сімей, що супроводжується акціями протесту місцевого населення і жорстокими сутичками, що не затихають з кінця квітня.

Раніше стало відомо, що в п'ятницю, 7 травня, в Єрусалимі на Храмовій горі почалися заворушення, які переросли в зіткнення з поліцією. В результаті поранення отримали троє поліцейських. За даними Червоного Півмісяця, також постраждали 13 палестинців.

Сутички у Східному Єрусалимі відновилися на наступний день, 8 травня постраждало 90 палестинців.

Рада Безпеки ООН планує провести засідання, на якому обговорить ситуацію навколо зіткнень між палестинцями та ізраїльськими поліцейськими в Східному Єрусалимі.