«Хамас» висунув ультиматум Ізраїлю, Тель-Авів допустив сухопутну операцію

«Хамас» вимагає, щоб Ізраїль прибрав силовиків від мечеті Аль-Акса

Поліція Ізраїлю наразі не підтвердила, що Тель-Авів прийняв умови ультиматуму

Бойове крило руху «Хамас» опублікувало заяву, в якій висунуло ультиматум владі Ізраїлю, вимагаючи протягом двох годин відвести поліцію від мечеті Аль-Акса в Східному Єрусалимі.

В іншому випадку представники організації пообіцяли вжити заходів проти Ізраїлю.

Пізніше в «Хамас» відзначили, що за їхніми даними поліція Ізраїлю почала відводити свої сили від мечеті Аль-Акса.

У поліції Ізраїлю наразі не підтвердили, що дійсно прийняли умови ультиматуму.

Натомість видання The Jerusalem Post відзначає, що в армії Ізраїлю розглядають, в тому числі, можливість проведення сухопутної операції проти бойовиків «Хамас».

«Армія оборони Ізраїлю попередила, що розглядає всі варіанти відповіді, включаючи сухопутну операцію», – пише видання.

Нагадаємо, у понеділок палестинські бойовики в Секторі Гази здійснили ракетний обстріл у напрямку району Єрусалиму. На територію Ізраїлю, окрім 150 ракет, були запущені повітряні кулі з вибухівкою.

На тлі ракетного обстрілу з боку Сектора Гази на Храмовій горі в Єрусалимі сталася пожежа.

У відповідь на ракетний обстріл танки Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по об'єктах радикального палестинського руху «Хамас» у Газі, в результаті чого 20 палестинців, у тому числі дев'ять дітей, загинули, ще 65 були поранені.

Обстріли почалися через кілька хвилин після закінчення терміну ультиматуму панівного у Секторі Гази ісламського угруповання «Хамас». Палестинські бойовики вимагали від Ізраїлю вивести війська з комплексу мечеті Аль-Акса, де напередодні сотні палестинських протестувальників отримали поранення під час сутичок з ізраїльською поліцією. Водночас поліція Ізраїлю заявила про 17 постраждалих співробітників.

Нагадаємо, що відповідно до рішення ізраїльського суду силовики здійснюють виселення кількох арабських сімей, що супроводжується акціями протесту місцевого населення і жорстокими сутичками, що не затихають з кінця квітня.

Раніше стало відомо, що в п'ятницю, 7 травня, в Єрусалимі на Храмовій горі почалися заворушення, які переросли в зіткнення з поліцією. В результаті поранення отримали троє поліцейських. За даними Червоного Півмісяця, також постраждали 13 палестинців.

Сутички у Східному Єрусалимі відновилися на наступний день, 8 травня постраждало 90 палестинців.

Рада Безпеки ООН планує провести засідання, на якому обговорить ситуацію навколо зіткнень між палестинцями та ізраїльськими поліцейськими в Східному Єрусалимі.