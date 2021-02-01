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    Зеленський просить Раду ввести санкції проти Нікарагуа

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    <span>Послиня Республіки Нікарагуа в РФ Альба Асусена Торрес прибула в окупований Крим ще в листопаді 2020 року&nbsp;</span> - Зеленський просить Раду ввести санкції проти Нікарагуа
    Послиня Республіки Нікарагуа в РФ Альба Асусена Торрес прибула в окупований Крим ще в листопаді 2020 року 
    Фото: «Мінінформ» Криму

    Нікарагуа попри попередження України відкрило своє консульство в окупованому Криму

    Президент Володимир Зеленський просить українських парламентарів ввести санкції проти Нікарагуа. Про це йдеться у постанові №4689, яку Зеленський вніс до Ради.

    Глава держави просить нардепів затвердити рішення Ради національної безпеки і оборони від 1 лютого 2021 року «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до республіки Нікарагуа».

    Зазначимо, введення санкцій проти Нікарагуа обумовлене призначенням «почесного консула» в окупованому Росією Криму.

    Документ був зареєстрований у парламенті 1 лютого. Останній етап його проходження - опрацьовується у комітеті.

    Зазначимо, що МЗС України неодноразово попереджало нікарагуанську сторону про неприпустимість дій, які порушують суверенітет і територіальну цілісність України.

    Раніше повідомлялося, що окупаційна влада Криму анонсувала відкриття «першої іноземної консульської установи» - представництва Нікарагуа. 

    У серпні Київ направляв ноту протесту Нікарагуа з приводу відкриття консульства. Тоді країну попередили про можливе запровадження проти неї санкцій.

    Нікарагуа є серед країн, які регулярно не голосують за резолюції Генеральної асамблеї ООН, які ініціює Україна, щодо визнанням Росії країною-окупантом через анексію Криму.


    Теги: МЗС Крим Росія окупанти дипломатія санкції ООН дипломатичний конфлікт скандал Володимир Зеленський Україна окуповані території Нікарагуа влада суверенітет
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