Зеленський просить Раду ввести санкції проти Нікарагуа
Нікарагуа попри попередження України відкрило своє консульство в окупованому Криму
Президент Володимир Зеленський просить українських парламентарів ввести санкції проти Нікарагуа. Про це йдеться у постанові №4689, яку Зеленський вніс до Ради.
Глава держави просить нардепів затвердити рішення Ради національної безпеки і оборони від 1 лютого 2021 року «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до республіки Нікарагуа».
Зазначимо, введення санкцій проти Нікарагуа обумовлене призначенням «почесного консула» в окупованому Росією Криму.
Документ був зареєстрований у парламенті 1 лютого. Останній етап його проходження - опрацьовується у комітеті.
Зазначимо, що МЗС України неодноразово попереджало нікарагуанську сторону про неприпустимість дій, які порушують суверенітет і територіальну цілісність України.
Раніше повідомлялося, що окупаційна влада Криму анонсувала відкриття «першої іноземної консульської установи» - представництва Нікарагуа.
У серпні Київ направляв ноту протесту Нікарагуа з приводу відкриття консульства. Тоді країну попередили про можливе запровадження проти неї санкцій.
Нікарагуа є серед країн, які регулярно не голосують за резолюції Генеральної асамблеї ООН, які ініціює Україна, щодо визнанням Росії країною-окупантом через анексію Криму.