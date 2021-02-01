Зеленський просить Раду ввести санкції проти Нікарагуа

Послиня Республіки Нікарагуа в РФ Альба Асусена Торрес прибула в окупований Крим ще в листопаді 2020 року

Послиня Республіки Нікарагуа в РФ Альба Асусена Торрес прибула в окупований Крим ще в листопаді 2020 року

Нікарагуа попри попередження України відкрило своє консульство в окупованому Криму

Президент Володимир Зеленський просить українських парламентарів ввести санкції проти Нікарагуа. Про це йдеться у постанові №4689, яку Зеленський вніс до Ради.

Глава держави просить нардепів затвердити рішення Ради національної безпеки і оборони від 1 лютого 2021 року «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до республіки Нікарагуа».

Зазначимо, введення санкцій проти Нікарагуа обумовлене призначенням «почесного консула» в окупованому Росією Криму.

Документ був зареєстрований у парламенті 1 лютого. Останній етап його проходження - опрацьовується у комітеті.

Зазначимо, що МЗС України неодноразово попереджало нікарагуанську сторону про неприпустимість дій, які порушують суверенітет і територіальну цілісність України.

Раніше повідомлялося, що окупаційна влада Криму анонсувала відкриття «першої іноземної консульської установи» - представництва Нікарагуа.

У серпні Київ направляв ноту протесту Нікарагуа з приводу відкриття консульства. Тоді країну попередили про можливе запровадження проти неї санкцій.

Нікарагуа є серед країн, які регулярно не голосують за резолюції Генеральної асамблеї ООН, які ініціює Україна, щодо визнанням Росії країною-окупантом через анексію Криму.



