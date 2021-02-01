Жорсткий карантин в Ізраїлі. В ніч на 1 лютого уряд ухвалив нові рішення

В Ізраїлі закрили сухопутні кордони та аеропорт Бен-Гуріон

Уряд Ізраїлю продовжив жорсткий карантин. Він діятиме до п'ятниці 5 лютого. Відомо, що рішення приймалося в палких суперечках в ніч на 1 лютого.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

При цьому спочатку пропонувалося збільшити термін особливого режиму до 7 лютого.

Рішення, як зазвичай, було прийнято в останню хвилину – незадовго до півночі, коли спливала дія карантинного режиму.

Згодом міністри домовилися зібратися через два дні на додаткове засідання, щоб обговорити стратегію виходу з локдауну.

Також до півночі з 7 на 8 лютого залишається закритим аеропорт Бен-Гуріон. Всі пасажири, які отримали дозвіл на прибуття в Ізраїль, будуть зобов'язані проходити карантин в спеціальних готелях.

Розпорядження поширюється і на громадян Ізраїлю. Сухопутні кородони теж поки не функціонують. Спеціальні дозволи на в'їзд в країну і виїзд з неї займатиметься комісія на чолі з міністром Юваль Штайніц.

Додатковий термін карантину, вважають в уряді, захистить громадян з груп ризику, що не завершили вакцинацію.

Однак, в експертній групі боротьби з коронавірусом переконані, що карантин не зможе захистити людей від інфекції, як то було раніше, бо дія ковіду посилилася британською мутацією.

Зазначимо, що Ізраїль входить до переліку країн, які лідирують за кількістю щеплень від ковіду.