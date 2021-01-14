Зеленський відрядив до Косова українських військових

Зокрема українських військових відправлять до Республіки Сербія у межах зобов’язання України як держави-члена ООН

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про направлення національного персоналу для участі України в місії Організації Об’єднаних Націй у справах тимчасової адміністрації в Косові.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Постановляю: направити до Республіки Сербія для участі України в місії ООН у справах тимчасової адміністрації в Косово національний персонал із числа військовослужбовців Збройних сил України загальною чисельністю до двох осіб», – йдеться в тексті указу.

В документі вказано, що «участь національного персоналу з числа військовослужбовців Збройних сил України в місії ООН у справах тимчасової адміністрації в Косово сприятиме підтриманню міжнародного миру і безпеки та відповідає національним інтересам держави».

Указ набирає чинності з дня опублікування.

Війна за незалежність Косова від Сербії у 1998-1999 роках забрала життя понад 10 тисяч людей, більшість з яких – етнічні албанці з Косова. Понад 1600 осіб залишаються зниклими безвісти. Бої закінчилися після 78-денної повітряної кампанії НАТО проти Сербії.

Наразі Косово визнане 116 країнами, включно зі США та більшістю країн ЄС. Однак відмовилися визнавати Косово Іспанія, Словаччина, Греція, Кіпр та Румунія. Не визнає Косова й Україна.

Раніше міністр оборони України Андрій Таран заявив, що Україна і надалі залишатиметься партнером міжнародних сил, зокрема під проводом НАТО, в Косові.