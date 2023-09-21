Ворожа ракета влучила в об'єкт інфраструктури на Одещині: зайнялася пожежа
Під вогонь окупантів потрапив Білгород-Дністровський район
Надвечір 21 вересня російські загарбники завдали ракетного удару по Одещині. Унаслідок цього на місці влучання спалахнула пожежа. Про це повідомили Сили оборони півдня України в Telegram.
«В Білгород-Дністровському районі зафіксовано влучання ракети «Онікс» в об'єкт рекреаційної інфраструктури. Зайнялася пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували», – йдеться в повідомленні.
За даними військових, постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.
Нагадаємо, сьогодні Росія завдала масштабного удару по території України. Зокрема, у Черкасах унаслідок ракетного удару зруйнована будівля готелю – виникла пожежа, а також загоряння торговельних павільйонів на ринку.
У Києві в результаті падіння уламків є пошкодження у Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському районах.
У Рівному окупанти влучили в енергетичну та цивільну інфраструктуру.
У Львівській області ворог завдав удару по промисловій зоні.
До слова, триває 575-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Уночі 21 вересня РФ вдарила по Україні 44 крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55 та шістьома зенітними керованими ракетами С-300. У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено 38 крилатих ракет. Загалом ворог завдав 52 ракетні та 44 авіаційні удари, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, цивільні навчальні заклади, медичні заклади, гуртожитки та інша цивільна інфраструктура.
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