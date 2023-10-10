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У Лондоні невідомі розтрощили єврейський ресторан (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Лондоні невідомі розтрощили єврейський ресторан (фото)
Кошерний ресторан на північному заході Лондона став ціллю нападу вандалів
фото з соцмереж

Грабіжники напали на ресторан в понеділок рано-вранці, злочинці розбили скляні двері і вкрали гроші з каси

Єврейський ресторан у Лондоні зазнав нападу вандалів на тлі загострення палестино-ізраїльського конфлікту, злочинці розбили скляні двері та вкрали гроші з каси. Про це повідомляє газета Independent.

Минулими вихідними лондонська поліція повідомила про посилення патрулів у деяких частинах міста для підтримки правопорядку на тлі ескалації конфлікту між Ізраїлем та Палестиною.

Єврейський ресторан у Лондоні зазнав нападу вандалів на тлі загострення палестино-ізраїльського конфлікту
Єврейський ресторан у Лондоні зазнав нападу вандалів на тлі загострення палестино-ізраїльського конфлікту
фото з соцмереж

«Кошерний ресторан на північному заході Лондона став ціллю нападу вандалів», – йдеться у повідомленні видання.

Інцидент стався в понеділок рано-вранці, злочинці розбили скляні двері і вкрали гроші з каси, пише Independent.

Зазначається, що разом із трощенням майна на мосту неподалік закладу з'явився напис графіті із закликом звільнити Палестину, проте правоохоронці поки не впевнені, що два інциденти взаємопов'язані. Поліція Лондона при цьому не розглядає дії вандалів як злочин на ґрунті ненависті, повідомляє газета.

Мер британської столиці Садік Хан відреагував у соцмережах на подію, висловивши підтримку всім євреям, які проживають у місті. Хан заявив, що Лондон не виявляє жодної терпимості до ненависті, і висловив упевненість, що злочинці зазнають покарання.

Нагадаємо, у Німеччині 8 жовтня, напередодні мітингу на знак солідарності з Ізраїлем, який став жертвою нападу бойовиків палестинського руху ХАМАС, в берлінському районі Нойкельн, де проживають здебільшого мігранти, пройшла низка антиізраїльських мітингів на підтримку ХАМАС.

До слова, в Ізраїлі кількість загиблих від атак ХАМАСу збільшилась до 900.

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Теги: Велика Британія Лондон Ізраїль ресторан грабіжники

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