Ворог готує наступ на Куп'янсько-Лиманському напрямку – ЗСУ

Противник починає потроху відновлювати бойові зіткнення

Російські окупанти готуються до наступальних дій на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Після затишшя окупанти починають відновлювати бойові зіткнення. Про це розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

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«Ворог готується до наступальних дій на цьому напрямі (Купянсько-Лиманському – «Главком»). Наразі ми фіксуємо значне підвищення авіаційних ударів. Таким чином, 21 раз він застосовував свої штурмовики Су-35 та вертольоти Ка-52. Зокрема, поблизу Сіверського та Серебрянського лісництва було найбільше таких ударів авіації противника. Також 517 обстрілів завдав ворог по позиціях ЗСУ, сталося два бойові зіткнення», – розповів Євлаш.

Речник повідомив, що противник починає потроху відновлювати бойові зіткнення на цьому напрямку.

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«Раніше ми фіксували затишшя – противник зміцнював свої фортифікаційні споруди. Зараз вже у бій приєднується і 25-та загальновійськова армія. Але ми фіксуємо, що вони мають проблеми з тренуванням військовослужбовців, які зараз беруть участь на Лимано-Куп'янському напрямку, і із забезпеченням техніки, і особового складу», – додав він.

Нагадаємо, триває 582-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.