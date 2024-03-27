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Reuters: Ізраїль завдав удару по Лівану, є загиблі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Reuters: Ізраїль завдав удару по Лівану, є загиблі
У вівторок ізраїльські авіаудари вбили трьох бойовиків «Хезболли»
фото з відкритих джерел

Унаслідок удару по Набатії на півдні Лівану загинуло щонайменше семеро людей

27 березня Ізраїль завдав авіаудару по Лівану, унаслідок чого загинули люди. Про це пише Reuters.

Удар було завдано по Набатії на півдні Лівану. Унаслідок атаки загинули щонайменше семеро людей.

За даними джерел видання, удар був скерований на Центр екстреної допомоги Ісламського угруповання в селі Хеббарія.

Також ввечері у вівторок, 26 березня, поблизу двох міст на північному сході Лівану ізраїльські авіаудари вбили трьох бойовиків «Хезболли». Згодом Ізраїль підтвердив оприлюднену інформацію.

Нагадаємо, у відповідь на ухвалення Радою Безпеки ООН резолюції про припинення вогню у Газі, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що Ізраїль не припинить наступ на ХАМАС.

Раніше Нетаньягу анонсував військову операцію ЦАХАЛу в Рафаху. Прем'єр наголосив, що «жодний міжнародний тиск не зупинить» країну у досягненні всіх цілей війни

Стало відомо, що Ізраїль погодився на пропозицію США щодо обміну полоненими та заручниками. Відповідно до неї, може бути звільнено близько 700 палестинських ув'язнених. 

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Теги: Ізраїль Ліван

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