Reuters: Ізраїль завдав удару по Лівану, є загиблі

Унаслідок удару по Набатії на півдні Лівану загинуло щонайменше семеро людей

27 березня Ізраїль завдав авіаудару по Лівану, унаслідок чого загинули люди. Про це пише Reuters.

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Удар було завдано по Набатії на півдні Лівану. Унаслідок атаки загинули щонайменше семеро людей.

За даними джерел видання, удар був скерований на Центр екстреної допомоги Ісламського угруповання в селі Хеббарія.

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Також ввечері у вівторок, 26 березня, поблизу двох міст на північному сході Лівану ізраїльські авіаудари вбили трьох бойовиків «Хезболли». Згодом Ізраїль підтвердив оприлюднену інформацію.

Нагадаємо, у відповідь на ухвалення Радою Безпеки ООН резолюції про припинення вогню у Газі, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що Ізраїль не припинить наступ на ХАМАС.

Раніше Нетаньягу анонсував військову операцію ЦАХАЛу в Рафаху. Прем'єр наголосив, що «жодний міжнародний тиск не зупинить» країну у досягненні всіх цілей війни

Стало відомо, що Ізраїль погодився на пропозицію США щодо обміну полоненими та заручниками. Відповідно до неї, може бути звільнено близько 700 палестинських ув'язнених.