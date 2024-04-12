Іран обіцяє атакувати Ізраїль «контрольовано»

Іран відповість Ізраїлю на атаку проти консульства в Сирії так, щоб уникнути серйозної ескалації

Відповідь Ірану на ймовірний напад Ізраїлю на його посольство в Сирії буде «контрольованим». Про це пише The Times of Israel з посиланням на іранські джерела.

Іран дав зрозуміти Вашингтону, що відповість Ізраїлю на атаку проти консульства в Сирії таким чином, щоб уникнути серйозної ескалації, і не буде діяти поспішно, повідомляють іранські джерела.

За інформацією джерел видання, послання Вашингтону від Ірану передав міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахіан під час візиту до арабської держави Оман – країни, яка часто виступає посередником між Іраном та США, повідомляють джерела.

Джерело, знайоме з американською розвідкою, не знало про передане через Оман повідомлення, але каже, що Іран «дуже чітко дав зрозуміти», що його відповідь на напад на посольство в Дамаску буде «контрольованою» і «не ескалаційною» та що він планує «використовувати регіональних маріонеток для здійснення низки нападів на Ізраїль».

Нагадаємо, розвідка Сполучених Штатів Америки попереджає про «неминучий» ракетний удар із боку Ірану чи його проксі-груп по ізраїльських об’єктах.

Іран звернувся до США із заявою «не заважати та відійти в бік», оскільки країна збирається атакувати Ізраїль у відповідь на нещодавній удар по іранському посольству в Сирії, у результаті якого загинуло сім людей.

Як повідомлялося, Ізраїль авіаударом зруйнував консульство Ірану в Сирії. Джерела агенства в ліванських службах безпеки повідомили, що одним із загиблих під час авіаудару був генерал Мохаммад Реза Захеді, старший командир Корпусу вартових революції Ірану.

За інформацією іранських ЗМІ, під час ізраїльського удару загинули п'ятеро людей. Сирійське державне інформаційне агентство SANA повідомило про невизначену кількість загиблих і поранених.

Згодом 4 квітня у ЗМІ з'явилася інформація, що внаслідок цього Іран може атакувати Ізраїль