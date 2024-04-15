Стратегія безпеки: Чому Ізраїль має кращий захист від «шахедів», ніж Україна?

Американські літаки збивають «шахеди» націлені по Ізраїлю і не збиває ті, що летять по Україні

•1•

Звісно, ключова причина у тому, що Росія – ядерна країна, на пряму конфронтацію з якою (а удари по російських безпілотниках буде саме такою конфронтацією) учасники НАТО поки не наважуються.

•2•

По-друге, відносини між США та Ізраїлем будувалися десятки років. В угодах про безпеку між цими країнами є конкретні зобов’язання виражені у грошах і цифрах, а не загальні слова про «сприяти …. і допомагати…» і, головне, ці угоди будуються на взаємних інтересах. За багато років у зовнішній політиці Ізраїлю не було місця для «багатовекторності» та зміни зовнішньополітичної орієнтації у залежності від результатів останніх виборів.

•3•

Третя причина – це ізраїльське лобі у західних демократіях та, зокрема, у США. Про це часто люблять поговорити в Україні. Але не всі хочуть зрозуміти, що політика до своїх громадян закордоном в Ізраїлі та Україні кардинально різна. Для Ізраїлю свої громадяни або цілі громади, які перебувають поза межами країни під час постійної війни є потенційними лобістами, з якими треба працювати. В Україні ж – протиставлення між тими, хто є у країні, і тими, хто поїхав стає модним, але беззмістовним для оборони країни трендом.

•4•

Четверте – обмеження у політичних комунікаціях під час війни між США та Україною та відсутність таких обмежень між США та Ізраїлем. Просування інтересів своєї країни у США потребує постійної присутності у Вашингтоні самих різних політиків та експертів, які спілкуються з американськими конгресменами, напряму виходять на американські медіа та клуби виборців окремих членів парламенту, – аби потім вже ці їхні виборці не полінувалися зателефонувати до свого депутата і спитати чи проголосував він за потрібний твоїй країні законопроєкт. Така робота є нормою для багатьох досвідчених у стосунках із США країн і є недосяжним космосом для нинішньої України.

Рецепти ефективної співпраці з американським політикумом давно відомі. Треба лише мати волю не боятися їх застосовувати. І тоді літаки НАТО будуть ближчими до того аби збивати російські «шахеди» над Україною.