Лікарі провели операцію прем'єру Ізраїлю Нетаньягу

Нетаньягу прийшов до тями та відновлюється після операції

На час операції прем’єра обов’язки Нетаньягу виконував міністр юстиції Ярів Левін

Прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу провели операцію з видалення грижі. Вона пройшла успішно. Про це повідомили в канцелярії глави ізраїльського уряду та лікарі, пише The Times of Israel.

«Глава уряду перебуває у повній свідомості, почувається добре і переведений у післяопераційну палату», – йдеться у повідомленні.

Директор лікарні та хірург поінформували, що Нетаньягу прийшов до тями, відновлюється і розмовляє з сім'єю. Зазначається, що операція пройшла за планом.

За даними Офісу прем'єр-міністра, грижа була виявлена під час планового огляду в суботу ввечері. У канцелярії не повідомили, в якій саме частині тіла була виявлена грижа.

Під час операції 74-річний Нетаньягу перебував під загальним наркозом. На час операції прем’єра його обов’язки виконував міністр юстиції Ярів Левін.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що армія оборони Ізраїлю не відмовиться від плану штурмувати місто Рафах, що на кордоні сектора Гази з Єгиптом.

Раніше армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) здійснила серію авіаударів по місту Рафах на півдні Сектору Гази.