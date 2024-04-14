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США назвали кількість БпЛА і ракет, які Іран може запустити по Ізраїлю

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
США назвали кількість БпЛА і ракет, які Іран може запустити по Ізраїлю
фото з відкритих джерел

Запуски очікуються не лише з території Ірану

Іран запустить по Ізраїлю від 400 до 500 безпілотників і ракет. Про це сказав високопоставлений американський чиновник ABC News

За його словами, більшість снарядів буде запущено з Ірану, однак запуски також очікуються з Іраку, Сирії, південного Лівану та від хуситів.

Повідомляється, що безпілотники застосовано такі ж, як і в Україні.

За повідомленням ABC News, цілями ударів Ірану по Ізраїлю стануть тільки військові об'єкти.

Наразі ізраїльські військові ідентифікували понад 100 безпілотників, запущених з Ірану. Ізраїльські ВПС відстежують безпілотники та готуються до додаткових хвиль атак, які також можуть включати ракети.

Times of Israel з посиланням на 12 канал також пише, що Ізраїль вже почав перехоплювати іранські безпілотники над Йорданією та Сирією.

Нагадаємо, Іран, окрім безпілотників, запустив крилаті ракети в бік Ізраїлю.

Як відомо, увечері 13 квітня розпочав атаку на Ізраїль, запустивши ударні безпілотники. Представник Армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що військово-повітряні сили Ізраїлю відстежують безпілотники, додавши, що їм знадобиться кілька годин, щоб вони досягли Ізраїлю.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що системи оборони розгорнуті та готові до будь-якого сценарію, як в обороні, так і в наступі.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль через можливу атаку з боку Ірану вводить низку обмежень для забезпечення безпеки населення. Скасовано шкільні екскурсії та інші молодіжні заходи, заплановані на найближчі дні.

Оголошуючи про ці заходи під час телевізійного брифінгу, головний військовий речник Даніель Хагарі сказав, що протиповітряна оборона Ізраїлю «перебуває в готовності» і «десятки літаків готові в небі».

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Теги: Ізраїль військові Іран

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