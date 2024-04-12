Ліван випустив по території Ізраїлю понад 50 ракет (відео)

Ліванське угрупування стверджує, що випустило десятки ракет «Катюша» по артилерійських позиціях ЦАХАЛу на півночі Ізраїлю

Відповідальність за ракетний обстріл Галілейського півострова взяло на себе угруповання «Хезболла»

Сьогодні ввечері, 12 квітня, Ліван атакував Ізраїль, по країні було запущено понад 50 ракет. Про це повідомляє The Times of Israel.

Як пише видання, попередження про наближення ракет лунали у населених пунктах Галілейської провінції, що поблизу ліванського кордону.

На відео з місця подій видно, як кілька ракет-перехоплювачів «Залізного купола» ведуть вогонь по ракетах ворога.

При цьому раніше сирени лунали і в інших містах, що могло свідчити про проникнення безпілотників у глиб країни. Наразі не надходило жодних повідомлень про пошкодження або поранення.

Як пізніше повідомили в ЦАХАЛ, на півночі Ізраїлю було зафіксовано близько 40 пусків з ліванської території, деякі з них були перехоплені. Решта впали на відкритій місцевості.

Відповідальність за ракетний обстріл Галілейського півострова взяло на себе угруповання «Хезболла». У своїй заяві ліванське угрупування стверджує, що випустило десятки ракет «Катюша» по артилерійських позиціях ЦАХАЛу на півночі Ізраїлю.

Нагадаємо, 27 березня Ізраїль завдав авіаудару по Лівану, унаслідок чого загинули люди. Удар був скерований на Центр екстреної допомоги Ісламського угруповання в селі Хеббарія.