Головна Світ Політика
search button user button menu button

Міноборони Польщі встрягло у великий скандал із купівлею південнокорейських винищувачів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Міноборони Польщі встрягло у великий скандал із купівлею південнокорейських винищувачів
Придбані Польщею винищувачі понад 4 місяці не могли використовуватись
фото:Portal X

Onet: Польща не може використовувати новітні корейські винищувачі FA-50 через проблеми у контракті

У Міноборони Польщі вибухнув великий скандал через придбання південнокорейських винищувачів FA-50. Про це пише портал Onet.

Контракт на отримання найновіших навчально-бойових літаків для польської армії FA-50 зупинили на кілька місяців. На думку видання, це результат недбалості та помилок у контракті, підписаному попереднім міністром оборони Маріушем Блащаком.

У вересні 2022 року тодішній глава Міноборони Маріуш Блащак у присутності президента Анджея Дуди затвердив у Мінсько-Мазовецькому контракт на закупівлю 48 винищувачів FA-50 на суму $3 млрд. На даний час у Польщі є 12 винищувачів FA-50, і поки що пілоти пройшли навчання у Кореї. Але, як стало відомо порталу Onet, Міноборони заморозило експлуатацію винищувачів. Окрім одиночних рейсів, FA-50 не літали з грудня до початку квітня.

Безпосередньою причиною тимчасового припинення експлутації літаків, який дислокувались на 23-й тактичній авіаційній базі в Мінську-Мазовецькому, стала відсутність сертифікатів на піротехніку, розміщену в катапультних кріслах.

«Наразі вони представляють для військово-повітряних сил скоріше проблему, ніж користь», – пояснюють ситуацію пілоти у коментарі Onet.

«Міністр Блащак хотів швидкого політичного успіху і мав його. Але результатом цього так званого успіху є драматичні проблеми з підготовкою пілотів і невизначені перспективи подальшого використання цих машин», –  кажуть експерти з підготовки пілотів. 

Як зазначають журналісти: те, що тодішня влада Польщі представляла як великий успіх, насправді було кульмінацією хаотичного та поспішного процесу закупівлі корейської військової техніки тодішнім керівництвом Міністерства оборони. Причиною поспіху стало те, що в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну армія терміново потребувала нової техніки. Однак корейська мала бути, по-перше, відносно дешевою, а по-друге, доступною практично відразу. Проблема в тому, що закупівлю літаків FA-50 уряд здійснив без узгодження потреб з ВПС Польщі.

Зокрема, виявилося, що у загальному закупівельному поспіху польська сторона забула замовити тренажер катапультування пілотів. Також немає озброєння для цих машин.

Так, у Міністерстві оборони Польщі повідомили, що відповідно до виконавчих угод, підписаних 22 вересня 2022 року міністром Блащаком, ВПС отримають тренажери, але лише у 2025 році. Це три звичайні тренажери пілотів Operational Flight Trainer, та три симулятори Full Mission Simulator для більш спеціалізованого навчання.

«Наші співрозмовники, пов'язані з галуззю інфраструктури підготовки пілотів, стверджують, що затримки з постачанням тренажерів є прямим результатом поспішних та необдуманих рішень команди Блащака. Літаки купили швидко і без консультації з ВПС Польщі, щоб міністр та партія «Право та справедливість» добре виглядали перед виборами», – зазначає видання.

За інформацією видання, в середині березня після майже чотиримісячної перерви закуплені у Південної Кореї винищувачі FA-50 знову все ж змогли піднятися в повітря. На запитання про припинення експлуатації цих машин у Міністерстві  оборони  Польщі повідомили, що «генерал формально не призупиняв польоти на цьому типі літаків», але «корейській стороні потрібен був час для надання додаткової документації».

Кількома тижнями раніше начальник Генерального штабу Війська Польського генерал Вєслав Кукула публічно визнав, що польоти цих машин призупинено, а контракт на їх придбання, затверджений попереднім керівництвом Міноборони, було перероблено, щоб виправити низку недоліків.

Пілоти, з якими поспілкувався Onet, стверджують, що є і ще одна проблема пов'язана із цим контрактом. Так, чотиримісячна перерва в польотах послаблює обороноздатність польської армії, але, перш за все, пілоти втрачають звички, набуті під час навчання в Південній Кореї. Наразі в Кореї пройшли підготовку вісім польських пілотів (ще 24 пілоти мають підготовку цього року). 

Раніше президент Польщі Анджей Дуда надіслав листа лідерам країн-членів НАТО з пропозицією збільшити витрати на оборону з 2% до 3% ВВП. Він сказав про це у зверненні з нагоди 75-ї річниці заснування Альянсу, передає Rzeczpospolita. Рішення збільшити військові витрати до 2% ВВП було ухвалено НАТО у 2014 році. За словами Дуди, цього було достатньо десять років тому, але не зараз.

Польський лідер констатував, що Росія розширює свій військовий потенціал та витрачає на оборону третину свого ВВП, перевела економіку в режим війни.

Читайте також: Чи можуть системи Patriot у Польщі захищати небо України? Відповідь Кулеби
Теги: міністр Міноборони армія військові скандал Анджей Дуда навчання президент озброєння влада Польща винищувач

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремлівський людожер ще не до кінця визначився – хапатися за допомогу чи гнути якусь іншу лінію
Путіну запропонували порятунок. Чи встигне він цим скористатись?
23 березня, 13:48
Кремль суперуспішно перетворив Росію на патріархальну середньовічну диктатуру
Недоімперія вмирає. Коли чекати на її кінець?
30 березня, 13:00
Пошкоджений у липні 2023 року внаслідок атаки РФ Спасо-Преображенський кафедральний собор, який розташований в центрі Одеси
Італія надала Одесі €500 тис. на відбудову собору, який понівечила російська ракета
21 березня, 21:42
Міноборони працює над механізмом протидії застосування космічної розвідки у війні
Міноборони хоче обмежити супутникову зйомку над Україною
21 березня, 08:27
Наряд поліції виявив постраждалу дівчину з осколковими пораненнями
Рятувальники показали наслідки атаки на Миколаїв
17 березня, 17:18
Президент Байден одягнув нові кросівки, і приєднався до полковника Пола Павлюка перед польотом до Мілуокі
«Нова ікона моди»: Байден викликав захоплення американців своїм новим взуттям
20 березня, 13:02
У міністерстві культури Росії заявили, що всі масові та розважальні заходи у федеральних установах культури на найближчі дні скасовуються
У Московській області скасовують масові заходи
23 березня, 03:35
Франція побоюється терактів після теракту у Москві
Франція оголосила найвищий рівень терористичної небезпеки
25 березня, 15:49
У російському мінфіні аголосили на впливі зовнішніх обмежень, подорожчанні імпортного обладнання
Росія піднімає ціни на алкоголь: усьому виною «санкції, які не діють»
11 квiтня, 20:04

Політика

Уряд Грузії запровадив особливий режим через розгляд скандального законопроєкту
Уряд Грузії запровадив особливий режим через розгляд скандального законопроєкту
Скільки іранських ракет не долетіли до Ізраїлю? Fox News оприлюднив нові дані
Скільки іранських ракет не долетіли до Ізраїлю? Fox News оприлюднив нові дані
Допомога Україні та Ізраїлю: Байден звернувся до Конгресу
Допомога Україні та Ізраїлю: Байден звернувся до Конгресу
Міноборони Польщі встрягло у великий скандал із купівлею південнокорейських винищувачів
Міноборони Польщі встрягло у великий скандал із купівлею південнокорейських винищувачів
Стало відомо, які види озброєнь використав Іран, атакуючи Ізраїль
Стало відомо, які види озброєнь використав Іран, атакуючи Ізраїль
США пояснили, чому передали РФ дані про теракт у «Крокусі»
США пояснили, чому передали РФ дані про теракт у «Крокусі»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
Сирський назвав місто, яке Кремль хоче захопити до 9 травня
71K
Комбат 65-ї бригади розповів, яку винагороду йому пропонували за тіло високопоставленого окупанта
59K
Ініціатор листа нобелівських лауреатів на підтримку України попередив світ про небезпеку мирних переговорів з Путіним
21K
Командування ЗСУ розформовує 67-му бригаду «Правого сектора»
17K
Воїн ЗСУ пояснив, чому світ миттєво відреагував на атаку по Ізраїлю, але дозволяє РФ убивати українців
16K
Стало відомо, скільки молодих французів готові воювати в Україні

Новини

Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 квітня
Сьогодні, 04:50
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
В Україні треба створити умови для продажу надлишкових обсягів газу, – Асоціація
Вчора, 21:24
Енергоспівтовариство допоможе подолати проблеми в зеленій енергетиці України
Вчора, 16:53
Росія зняла з себе відповідальність за убивства поляків у Катині. ФСБ оприлюднила новий фейк
Вчора, 11:24

Прес-релізи

Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
12 квiтня, 14:46
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua