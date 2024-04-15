Міноборони Польщі встрягло у великий скандал із купівлею південнокорейських винищувачів

Onet: Польща не може використовувати новітні корейські винищувачі FA-50 через проблеми у контракті

У Міноборони Польщі вибухнув великий скандал через придбання південнокорейських винищувачів FA-50. Про це пише портал Onet.

Контракт на отримання найновіших навчально-бойових літаків для польської армії FA-50 зупинили на кілька місяців. На думку видання, це результат недбалості та помилок у контракті, підписаному попереднім міністром оборони Маріушем Блащаком.

У вересні 2022 року тодішній глава Міноборони Маріуш Блащак у присутності президента Анджея Дуди затвердив у Мінсько-Мазовецькому контракт на закупівлю 48 винищувачів FA-50 на суму $3 млрд. На даний час у Польщі є 12 винищувачів FA-50, і поки що пілоти пройшли навчання у Кореї. Але, як стало відомо порталу Onet, Міноборони заморозило експлуатацію винищувачів. Окрім одиночних рейсів, FA-50 не літали з грудня до початку квітня.

Безпосередньою причиною тимчасового припинення експлутації літаків, який дислокувались на 23-й тактичній авіаційній базі в Мінську-Мазовецькому, стала відсутність сертифікатів на піротехніку, розміщену в катапультних кріслах.

«Наразі вони представляють для військово-повітряних сил скоріше проблему, ніж користь», – пояснюють ситуацію пілоти у коментарі Onet.

«Міністр Блащак хотів швидкого політичного успіху і мав його. Але результатом цього так званого успіху є драматичні проблеми з підготовкою пілотів і невизначені перспективи подальшого використання цих машин», – кажуть експерти з підготовки пілотів.

Як зазначають журналісти: те, що тодішня влада Польщі представляла як великий успіх, насправді було кульмінацією хаотичного та поспішного процесу закупівлі корейської військової техніки тодішнім керівництвом Міністерства оборони. Причиною поспіху стало те, що в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну армія терміново потребувала нової техніки. Однак корейська мала бути, по-перше, відносно дешевою, а по-друге, доступною практично відразу. Проблема в тому, що закупівлю літаків FA-50 уряд здійснив без узгодження потреб з ВПС Польщі.

Зокрема, виявилося, що у загальному закупівельному поспіху польська сторона забула замовити тренажер катапультування пілотів. Також немає озброєння для цих машин.

Так, у Міністерстві оборони Польщі повідомили, що відповідно до виконавчих угод, підписаних 22 вересня 2022 року міністром Блащаком, ВПС отримають тренажери, але лише у 2025 році. Це три звичайні тренажери пілотів Operational Flight Trainer, та три симулятори Full Mission Simulator для більш спеціалізованого навчання.

«Наші співрозмовники, пов'язані з галуззю інфраструктури підготовки пілотів, стверджують, що затримки з постачанням тренажерів є прямим результатом поспішних та необдуманих рішень команди Блащака. Літаки купили швидко і без консультації з ВПС Польщі, щоб міністр та партія «Право та справедливість» добре виглядали перед виборами», – зазначає видання.

За інформацією видання, в середині березня після майже чотиримісячної перерви закуплені у Південної Кореї винищувачі FA-50 знову все ж змогли піднятися в повітря. На запитання про припинення експлуатації цих машин у Міністерстві оборони Польщі повідомили, що «генерал формально не призупиняв польоти на цьому типі літаків», але «корейській стороні потрібен був час для надання додаткової документації».

Кількома тижнями раніше начальник Генерального штабу Війська Польського генерал Вєслав Кукула публічно визнав, що польоти цих машин призупинено, а контракт на їх придбання, затверджений попереднім керівництвом Міноборони, було перероблено, щоб виправити низку недоліків.

Пілоти, з якими поспілкувався Onet, стверджують, що є і ще одна проблема пов'язана із цим контрактом. Так, чотиримісячна перерва в польотах послаблює обороноздатність польської армії, але, перш за все, пілоти втрачають звички, набуті під час навчання в Південній Кореї. Наразі в Кореї пройшли підготовку вісім польських пілотів (ще 24 пілоти мають підготовку цього року).

Раніше президент Польщі Анджей Дуда надіслав листа лідерам країн-членів НАТО з пропозицією збільшити витрати на оборону з 2% до 3% ВВП. Він сказав про це у зверненні з нагоди 75-ї річниці заснування Альянсу, передає Rzeczpospolita. Рішення збільшити військові витрати до 2% ВВП було ухвалено НАТО у 2014 році. За словами Дуди, цього було достатньо десять років тому, але не зараз.

Польський лідер констатував, що Росія розширює свій військовий потенціал та витрачає на оборону третину свого ВВП, перевела економіку в режим війни.