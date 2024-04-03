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Антон Швець Блогер

Ізраїль проти Ірану. Конфлікт загострюється?

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Одним із загиблих під час авіаудару був генерал Мохаммад Реза Захеді, старший командир Корпусу вартових революції Ірану
фото: Ali Khara/Fars Media Corporation

Стосовно атаки консульства Ірану в Сирії Ізраїлем

Авіаударом були вбиті один з заступників поточного лідера Аль-Кудс, спеціального крила Корпусу Вартових Ісламської Революції (далі КВІР) генерал Мохамад Реза Захеді та генерал Мохамад Хаді Хаджи Рахімі.

Цікаві факти.

Ізраїль стверджує, що будівля не була дипломатичною установою, а просто звичайною будівлею в якій був розташований штаб КВІР. Іран каже що це була резиденція посла або за іншими даними консульство. Як не дивно посол не загинув.

Багато країн засудили дії Ізраїлю (типу бомбити диппредставництва неприпустимо), в тому числі Саудівська Аравія, яка вважає Аль-Кудс терористичною організацією. З якою воює в Ємені. Паноптикум, трясця.

Насправді посольства чи консульства періодично стають цілями. Так під час бомбардувань режиму Мілошевича в Югославії США розбомбили китайське посольство в Белграді. США стверджували, що бомбардування сталося через помилку. Неофіційно в помилці звинуватили агента ЦРУ, якого пізніше звільнили. Через дев'ять років його вбʼє вулична банда, а його дружина потрапить в реанімацію. Кажуть що це було просто пограбування. Китай повідомив про загибель в посольстві трьох людей, двох журналістів і дружини одного з журналістів. Яка точна бомба, не вбила жодного військового.

Ізраїль чітко розвалив в Дамаску одну будівлю (відповідно прибудову посольства, яке залишилось неушкодженим), в якій загинули всі. Ніхто з цивільних не постраждав, принаймні Сирія про це не повідомляє. Іран повідомляє про загибель лише членів КВІР, а про інших загиблих чомусь не говорить. Ну не самі ж там генерали собі чай розливали під час нарад.

Іран стверджує, що атаку проводили літаки F-35 Хель Хаавір (ВПС Ізраїлю). Хто зна, Ізраїль як завжди не коментує.

Генерал Мохамад Реза Захеді дуже відома людина. Був командуючим Сухопутними Військами Ірану, потім перейшов у Аль-Кудс. Там і став відомий, як людина яка суттєво трансформувала ліванську Хізбалу. Його особисто відбирав в 1998 році легендарний голова Аль-Кудс Касем Сулеймані, саме для цієї задачі і саме через його досвід. Власне Захеді відповідав в Аль-Кудс за регіон Левант – Сирію, палестинців, Йорданію, Ізраїль та Ліван.

Саме Захеді допоміг Хізболі вибити Ізраїль з Південного Лівану. І він же накопав в Лівані тунелів, які суттєво обмежують дії Ізраїлю в Лівані до сих пір. В 2002 його з сектора Левант зняли, далі він там в якийсь якості копав тунелі, в 2008 році призначили знов на Левант. Далі він вже керував всіма спеціальними операціями в регіоні до самої смерті.

Відповідно під час громадянської війни в Сирії – все що творили проіранські проксі і сам КВІР заради перемоги Асада, за все це відповідав Захеді. А творили вони там звичайний геноцид сунітів. Саме Захеді автор концепції переселення шиїтів з іранських проксі организацій Зайнабіюн (пакистанці) та Фатіміюн (афганці) на території Сирії. Відповідно сирійських сунітів вони просто вбивали, і оселялися на очищеній території. Захеді відповідав і за Ісламський Джихад, і за кооперацію з ХАМАС, і за дії хізбалонів в Лівані. Ну і постачав їм всім зброю.

Захеді відбитий тип, десь такий самий яким був і сам Сулеймані. Терорист, кат, вбивця. Не сказати, що він саме по спецопераціях та тонкій політичній грі, як Сулеймані, він більш про загальновійськовим діям проксі та їх навчанню, підтримці та постачанням їм зброї.

Інший вбитий генерал був заступником Захеді, хто зна що за тіп, ніколи про нього не чув.

У випадку коли ХАМАС хапається за будь-яку можливість врятувати своє становище, кооперація з іранцями може бути для них виходом. Відповідно дії Ізраїлю є, звісно, ескалацією (Саліван, спиш?), але абсолютно логічними. Вибити тіпа з досвідом з регіону, перед наступними діями Ізраїлю достатньо потужний хід. Моя повага організаторам операції, спрацювали чудово. Звісно керованість Хізбала, як окрема структура, не втратить, і Захеді там не штабом в Хізбалі командував, але деякі зв’язки обірвуться. Бо ж він там не сам загинув, а разом із заступником і щонайменше з керівником власного апарату. Непоганий страйк.

Звісно Іран вже пообіцяв відповідь, але скоріш за все буде пук-пук-срєньк, ну може там трохи подвіжують. Але вони й так двіжують. Вторгнення не буде, саме через загибель Захеді. 

Коли самого Сулеймані вбили США, в Ірані також обіцяли відповідь, і нічо, якось пережили.

Але подивимось як відповість Іран. Може я і помиляюсь.

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Теги: Сирія Ізраїль Іран Саудівська Аравія посольство бомбардування ХАМАС

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