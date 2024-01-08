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Як Кремль відбирав сім’ї вбитих в Україні росіян на різдвяну зустріч з Путіним: аналіз ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
Як Кремль відбирав сім’ї вбитих в Україні росіян на різдвяну зустріч з Путіним: аналіз ISW
Путін провів Різдво з родинами вбитих в Україні військових
фото: kremlin.ru

Путін продемонстрував свою «турботу» про російських військових та їхні сім'ї перед майбутніми президентськими виборами у березні 2024 року

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували відбір сімей вбитих російських військових, які були присутні на різдвяній зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним і підкреслили, що ця практика є типовою для Кремля. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Президент Росії продемонстрував свою «турботу» про російських військових та їхні сім'ї перед майбутніми президентськими виборами у березні 2024 року, зустрівшись з родичами загиблих військовослужбовців 6 січня в своїй резиденції в Ново-Огарьово, щоб відзначити православне Різдво.

Він підкреслив «героїзм загиблих російських військовослужбовців», які «захищали інтереси (Росії – ред». Аналітики зауважують, що російський диктатор неодноразово підтверджував підтримку російського уряду сім'ям російських військовослужбовців і делегував відповідальність за постійну підтримку цих сімей російським чиновникам на всіх рівнях по всій Росії.

Нещодавно Путін відвідав подібні заходи, під час яких він вдавав із себе "милосердного лідера", який піклується про добробут російських військовослужбовців, і продемонстрував свою здатність задовольняти прохання військовослужбовців і вирішувати їхні проблеми.

Експерти вказують, що, ймовірно, Путін використовує ці періодичні, широко розрекламовані зустрічі як частину своєї передвиборчої кампанії, оскільки російські військовослужбовці та члени їхніх сімей становлять значний електорат, і їхня публічна підтримка Путіна є життєво важливою для Кремля, оскільки вона дає йому можливість представити російське суспільство, яке значною мірою підтримує війну в Україні.

Крім того, як зазначають аналітики, схоже, що Кремль ретельно відбирає сім'ї, які відвідали зустріч з Путіним, щоб мінімізувати ризик того, що вони можуть сказати або запитати про незручні речі.

Також фахівці нагадують, що Кремль продемонстрував «чутливість» до нещодавніх публічних скарг членів сімей російських військовослужбовців і продовжує свої зусилля з цензурування цих скарг у публічному просторі.

Російське видання «Агентство новостей» заявило 7 січня, що на зустрічі були присутні родичі п'ятьох загиблих російських військовослужбовців, і що багато хто з цих родичів має зв'язки з російським урядом та військовими.

Агентство «Новости» повідомило, що серед присутніх була вдова колишнього військовослужбовця Росгвардії, яка зараз є головою «Комітету сімей воїнів Вітчизни» в Балашисі та радником голови Балашихи; вдова російського військовослужбовця, яка зараз працює головою Тамбовського відділення створеного Кремлем «Фонду захисників Вітчизни»; члени сім'ї колишнього настоятеля храму при штабі Ракетних військ стратегічного призначення РФ, який раніше брав участь у конфліктах у Чечні та Сирії і був відомий як «десантний священик».

Агентство «Новости» повідомило, що всі п'ятеро загиблих військовослужбовців, сім'ї яких були присутні на зустрічі, посмертно отримали нагороди Героя Росії та ордени Мужності, а двоє з присутніх дітей також були присутні на заході за участю Путіна 4 листопада в Москві.

Як повідомлялося, диктатор Володимир Путін провів Різдво у своїй резиденції у Ново-Огарьово разом із сім'ями загиблих російських військових, яких ретельно підбирали для цієї події. Зокрема, серед них були дві провладні громадські діячки і родина загиблого настоятеля храму, який закликав росіянок народжувати більше синів. 

Нагадаємо, що диктатор Володимир Путін видав наказ про надання українським дітям громадянства Росії. Документ передбачає, що діти-сироти та діти, які залишилися без батьківського піклування та є громадянами України, можуть отримати громадянство РФ за особистим рішенням президента Російської Федерації, без врахування всіх або окремих вимог федерального законодавства. Заяву на вступ у громадянство РФ можуть подати керівники російських організацій, в яких примусово перебувають українські діти. 

У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що цей черговий «нормативно-правовий акт», окрім його спрямованості задовольнити за рахунок мігрантів демографічні потреби країни-агресорки задля продовження збройної агресії проти України, також грубо порушує законодавство України, норми міжнародного права та права дітей – громадян України, які під час широкомасштабної наступу РФ були примусово переміщені на територію Росії.

Теги: росія диктатор громадянство піклування путін

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