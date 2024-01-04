Коли буде наступний обмін військовополоненими? Лубінець зробив заяву

Україна сподівається повернути всіх військовополонених, але розуміє, що Росія може зірвати процес обміну

Дмитро Лубінець висловлює надію на те, що найближчим часом Україна зможе знову провести обмін військовополоненими. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.

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За словами Лубінця, Україна сподівається повернути всіх військовополонених, але розуміє, що Росія може зірвати процес обміну.

«Я сподіваюсь, що в цьому році цей процес обміну покаже системність. Я сподіваюсь, що протягом найближчих тижнів ми знову зможемо порадувати героїв поверненням додому. А родичів військовополонених – гарними новинами. Всі радіють, всі сподіваються, що ми повернемо всіх. Але не забуваємо, з ким ми воюємо, вони підступно ведуть перемовини – ніхто не знає, коли вони знову зможуть обірвати цей процес повернення. Але те, що залежить від України, ми робимо абсолютно все можливе», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, нинішньому обміну передував складний процес.

«Він був ускладнений тим, що Російська Федерація, на мою думку, зайняла позицію не проводити обмін військовополонених, заблокувати процес повернення і цивільних заручників задля того, щоб максимально намагатися підірвати ситуацію в Україні зсередини», – заявив Лубинець.

За словами Лубінця, Україна намагалася залучити нових партнерів для розблокування процесу повернення військовополонених.

Як повідомлялося, з російського полону повернули додому 230 українських воїнів і цивільних. Зокрема, 2024 рік дав старт 49-му обміну. І нині вже 2828 захисників удома.

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Так, було звільнено 230 українців та українок. Це, зокрема:

130 представників Збройних сил України. Серед них 14 з тероборони та 14 – з Військово-морських сил;

55 нацгвардійців;

38 прикордонників;

один поліцейський;

шість цивільних, які були незаконно позбавлені волі.

У Координаційному штабі додали, що 182 повернутих українців мали офіційний статус військовополоненого, підтверджений через Міжнародний комітет Червоного Хреста. Ще 48 оборонців вважалися зниклими безвісти. Більшість звільнених – чоловіки, їх 225. Ще п'ятеро – це жінки. До рядового та сержантського складу належать 213 звільнених українців, одинадцятеро – офіцери.