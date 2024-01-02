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The Times: Європа розробляє стратегію підтримки України у разі перемоги Трампа

Діана Гасюк
glavcom.ua
The Times: Європа розробляє стратегію підтримки України у разі перемоги Трампа
Колишній президент США Дональд Трамп
фото з відкритих джерел

В Європі активно працюють над підвищенням виробництва зброї для допомоги Україні та стримування Росії принаймні впродовж року

Велика Британія та інші країни Європи розробляють стратегію, яка передбачає допомогу Україні у випадку, якщо Дональд Трамп переможе на президентських виборах у США та зменшить підтримку з боку Вашингтона. Про це повідомляє The Times.

За джерелами видання, в Європі активно працюють над підвищенням виробництва зброї  для допомоги Україні та стримування Росії принаймні впродовж року, незалежно від підтримки США. Окремі представники британського уряду вважають, що для перемоги України над Росією потрібен час, тож Європа має бути готовою надати підтримку озброєнням Києву, якщо Трамп виграє вибори та змінить політику підтримки США.

Співрозмовник видання зазначив, що Володимир Путін робить ставку на Трампа, «однак Європа прокручує шестерні, щоб зробити це без США, якщо Трамп спробує висмикнути вилку з розетки».

«Чи може континентальна Європа дозволити собі відступити лише тому, що Трамп сказав, що більше не буде допомоги від США? Гадаю, більшість розуміє, що Путіну не можна дозволити перемогти, адже наслідки для європейської безпеки будуть серйозними», – додав високопосадовець з британського уряду.

За його словами, один зі способів перемоги – «розтягнути» армію РФ настільки тонко, щоб російський диктатор був змушений здатися. Адже яким би не був больовий поріг російського диктатора, він не може продовжувати війну нескінченно довго.

«Навряд чи у 2024 році буде великий прорив. Це час для того, щоб розтягнути Путіна на 2025 рік і далі – фактично викрити його блеф та перевірити його рішучість», – стверджує джерело видання.

Україна має втримати територію
Як зазначає The Times, на думку деяких західних посадовців, Україна може продовжувати втримувати свою територію без підтримки США. Вони переконані, що у довгостроковій перспективі набагато легше утримувати Україну, обороняючись і захищаючи здобутки, яких вона досягла, ніж переходити у наступ.

Керівники британської військової розвідки вважають, що Україна не зможе перемогти у війні з Росією у 2024 році, оскільки Київ не має ані живої сили, ані зброї для великого прориву на полі бою.

Водночас, зазначає видання, російські військові також не мають сил, щоб розпочати масштабний контрнаступ, здатний прорвати українську оборону.

Як повідомлялося, союзники України продовжать надавати фінансову підтримку, однак можуть зіткнутися із викликами.

Нагадаємо, Євросоюз готує резервний план на 20 млрд євро для України, щоб обійти заперечення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що країни Європейського союзу підтримають рішення про виділення 50 млрд євро для України, незважаючи на можливе вето з боку Угорщини.

Як повідомлялося, Сенат США відклав святкові канікули через переговори щодо допомоги Україні.

Спікер Палати представників Майк Джонсон не підтримав пропозицію щодо продовження на тиждень роботи обидвох палат Конгресу США для ухвалення додаткового фінансування для України перед Різдвом. У Білому домі вважають, що республіканці не повинні повертатися додому на свята, коли ще є важлива робота.

Теги: путін Європа Дональд Трамп Велика Британія фінансування Україна контрнаступ

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