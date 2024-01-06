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Путін видав наказ про надання українським дітям громадянства РФ – МЗС відреагувало

Надія Карбунар
glavcom.ua
Путін видав наказ про надання українським дітям громадянства РФ – МЗС відреагувало
Путін підписав черговий злочинний наказ
фото з відкритих джерел

МЗС закликає Міжнародний кримінальний суд взяти до уваги ці дії керівництва РФ

Диктатор Володимир Путін видав наказ про надання українським дітям громадянства Росії. Документ передбачає, що діти-сироти та діти, які залишилися без батьківського піклування та є громадянами України, можуть отримати громадянство РФ за особистим рішенням президента Російської Федерації, без врахування всіх або окремих вимог федерального законодавства. Заяву на вступ у громадянство РФ можуть подати керівники російських організацій, в яких примусово перебувають українські діти. 

У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що цей черговий «нормативно-правовий акт», окрім його спрямованості задовольнити за рахунок мігрантів демографічні потреби країни-агресорки задля продовження збройної агресії проти України, також грубо порушує законодавство України, норми міжнародного права та права дітей – громадян України, які під час широкомасштабної наступу РФ були примусово переміщені на територію Росії.

«Такі дії порушують норми міжнародного гуманітарного права, є нікчемними та не створюють жодних правових наслідків. Запровадження РФ нових норм законодавства про громадянство має на меті позбавлення викрадених українських дітей можливості повернутися на Батьківщину. Міністерство закордонних справ України вчергове наголошує, що всі діти-громадяни України, які були примусово переміщені на територію РФ під надуманим приводом так званого «гуманітарного захисту», залишаються громадянами України. Українська влада продовжує вживати всіх можливих заходів для захисту їхніх законних прав і свобод», – ідеться у повідомленні МЗС.

Там також зауважили, що справжня цінність цього «указу» полягає лише в тому, що він слугуватиме черговим доказом злочинів РФ проти України, насильницької асиміляції українських дітей і спроби позбавлення їх власної Батьківщини.

МЗС закликає Міжнародний кримінальний суд взяти до уваги ці дії керівництва РФ з переведення українських дітей з однієї національної групи до іншої, у тому числі шляхом примусового надання їм громадянства РФ, що є однією з ознак геноциду, а міжнародну спільноту якомога швидше реалізувати виданий МКС ордер на арешт Володимира Путіна, здійснивши необхідні заходи з його затримання для передачі органам міжнародного правосуддя.

Нагадаємо, Сенат США закликав Білий дім врятувати українських дітей, викрадених Росією.

До слова, білоруська опозиція передала до Міжнародного кримінального суду докази незаконного переміщення українських дітей на території Республіки.

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Теги: путін арешт наказ правосуддя влада піклування громадянство

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