У РФ переполох: закрито три аеропорти

Затримано кілька рейсів на виліт та на приліт

За даними деяких Telegram-каналів, поблизу аеропортів працює система ППО

В аеропортах Внуково та Домодєдово та Жуковський введено план «Килим». Про це передають росЗМІ.

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Зазначається, що всі повітряні судна прямують до Шереметьєво.

Затримано кілька рейсів на виліт та на приліт.

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За даними деяких Telegram-каналів, працює система ППО.

Нагадаємо, триває 664-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 105 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони знищено керовану ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили два райони дистанційного мінування та артилерійський засіб противника.