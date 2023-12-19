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У РФ переполох: закрито три аеропорти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У РФ переполох: закрито три аеропорти
Затримано кілька рейсів на виліт та на приліт
фото ілюстративне

За даними деяких Telegram-каналів, поблизу аеропортів працює система ППО

В аеропортах Внуково та Домодєдово та Жуковський введено план «Килим». Про це передають росЗМІ.

Зазначається, що всі повітряні судна прямують до Шереметьєво.

Затримано кілька рейсів на виліт та на приліт.

За даними деяких Telegram-каналів, працює система ППО.

У РФ переполох: закрито три аеропорти фото 1

Нагадаємо, триває 664-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 105 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони знищено керовану ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили два райони дистанційного мінування та артилерійський засіб противника.

Теги: росія аеропорт літак

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