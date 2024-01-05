Окупанти на передовій отримували продукцію компанії «Київгума» – джерело

За словами джерел, є достатня кількість підтверджень роботи «Київгуми» на Росію після початку повномасштабної війни

Засоби тактичної медицини української компанії «Київгума» постачали російським окупантам. З'явилися нові подробиці скандальної справи. Про це повідомляють джерела «Главкома».

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За словами джерел, попри заяви компанії про патріотизм та чесний бізнес, є достатня кількість підтверджень роботи на Росію після початку повномасштабної війни.

Джерела уточнюють, що такими доказами є і інвойси, і листування з клієнтами у РФ, і подяки від російських солдатів. Також «цікаву» інформацію знайшли у комп'ютері гендиректора «Київгуми» Андрія Острогруда.

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Як зазначають джерела, фірма в Естонії, якій постачали товари тактичної медицини, була лише прокладкою. Зокрема, директор відділу логістики «Київгуми» Тетяна Мисак спілкується безпосередньо з представником російської ТОВ «МКТ». Вона повідомляє естонським менеджерам про те, що товар поставляють у Кронштадт, Санкт-Петербург та Москву.

«Всі листи – з копією на засновника української компанії Антона Кравця. До речі, суд сьогодні обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою», – розповіли джерела «Главкома».

Також доказом у справі виступають окремі пости у забороненій соцмережі «ВКонтакте», де окупанти радіють, що їм на передову «привезли джгути українського виробництва». На фото можна побачити коробки «Київгуми».

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Засоби тактичної медицини української компанії «Київгума» постачали російським окупантам фото: glavcom.ua

Нагадаємо, правоохоронці викрили українську компанію на гуртових постачаннях засобів тактичної медицини до Росії. Цю продукцію отримували російські військові. За інформацією джерел «Главкома» у правоохоронних органах, йдеться про компанію «Київгума».

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Як повідомив гендиректор компанії Андрій Острогруд, співробітники СБУ прийшли з обшуками до ТОВ «Київгума», її дочірніх компаній та засновників.

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