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Окупанти на передовій отримували продукцію компанії «Київгума» – джерело

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти на передовій отримували продукцію компанії «Київгума» – джерело
Правоохоронці викрили українську компанію на гуртових постачаннях засобів тактичної медицини до Росії
фото: ssu.gov.ua/СБУ

За словами джерел, є достатня кількість підтверджень роботи «Київгуми» на Росію після початку повномасштабної війни

Засоби тактичної медицини української компанії «Київгума» постачали російським окупантам. З'явилися нові подробиці скандальної справи. Про це повідомляють джерела «Главкома».

За словами джерел, попри заяви компанії про патріотизм та чесний бізнес, є достатня кількість підтверджень роботи на Росію після початку повномасштабної війни.

Джерела уточнюють, що такими доказами є і інвойси, і листування з клієнтами у РФ, і подяки від російських солдатів. Також «цікаву» інформацію знайшли у комп'ютері гендиректора «Київгуми» Андрія Острогруда.

Як зазначають джерела, фірма в Естонії, якій постачали товари тактичної медицини, була лише прокладкою. Зокрема, директор відділу логістики «Київгуми» Тетяна Мисак спілкується безпосередньо з представником російської ТОВ «МКТ». Вона повідомляє естонським менеджерам про те, що товар поставляють у Кронштадт, Санкт-Петербург та Москву.

«Всі листи – з копією на засновника української компанії Антона Кравця. До речі, суд сьогодні обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою», – розповіли джерела «Главкома».

Також доказом у справі виступають окремі пости у забороненій соцмережі «ВКонтакте», де окупанти радіють, що їм на передову «привезли джгути українського виробництва». На фото можна побачити коробки «Київгуми».

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Засоби тактичної медицини української компанії «Київгума» постачали російським окупантам
фото: glavcom.ua

Нагадаємо, правоохоронці викрили українську компанію на гуртових постачаннях засобів тактичної медицини до Росії. Цю продукцію отримували російські військові. За інформацією джерел «Главкома» у правоохоронних органах, йдеться про компанію «Київгума».

Як повідомив гендиректор компанії Андрій Острогруд, співробітники СБУ прийшли з обшуками до ТОВ «Київгума», її дочірніх компаній та засновників.

Раніше Служба безпеки викрила корупційну схему придбання боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 млрд грн. У ній підозрюється високопосадовець одного з Головних управлінь Міністерства оборони України.

Теги: росія окупанти медицина війна бізнес

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