Польща може скоротити працівникам робочий тиждень: подробиці

Якщо ініціатива уряду знайде підтримку, то українські біженці у Польщі зможуть незабаром працювати менше

Польський уряд серйозно думає про скорочення робочого тижня. На порядку денному два варіанти: перехід на чотириденний робочий тиждень або скорочення стандартного робочого тижня з 40 до 35 годин. Про це пише Telegram-канал «Релокація. Українці у Польщі».

Зазначається, що остаточне рішення буде прийнято після ретельного аналізу та консультацій з різними групами, які торкнулися цієї зміни.

Польські працівники, відомі своєю працьовитою натурою, з ентузіазмом сприйняли цю ініціативу. З іншого боку, роботодавці стурбовані потенційним впливом скорочення робочого часу на витрати та продуктивність, адже незрозуміло, чи зможуть працівники виконувати той самий обсяг завдань за 4 дні без шкоди для заробітної плати.

Міністерство сім'ї, праці та соціальної політики вже вивчає досвід пілотних проєктів в інших країнах. Бельгія, Франція, Німеччина та Ісландія вже продемонстрували успішні приклади скорочення робочого тижня.

Нагадаємо, в Ісландії провели успішні експерименти з чотириденним робочим тижнем за участю 2,5 тис. людей. Про це повідомляє CBS News з посиланням на звіт Асоціації за стійкість і демократію Ісландії (Alda) і британського центру Autonomy. У звіті опубліковані результати двох масштабних випробувань програми, що проводилися з 2015 по 2019 рік із 4-денним робочим тижнем без скорочення заробітної плати. У дослідженні взяли участь 2500 працівників переважно державного сектору, що становить приблизно 1% населення Ісландії працездатного віку.

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