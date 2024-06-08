Лось атакував літню жінку посеред спального району уральського міста

Лось погарцював російським містом і втік у ліс

Сохатий після скоєного нападу втік у ліс

У місті Салават, що в Республіці Башкортостан на Уралі, мешканці спального району серед білого дня побачили молодого лося, який бігав між будинками та припаркованими автомобілями. Про це пише Bild.

Коли на шляху лося випадково опинилася літня жінка з собакою, він збив її з ніг і побіг далі.

Видання зазначає, що жінка відбулася синцями, пес лишився неушкодженим. Сохатий після скоєного нападу втік у ліс.

На Уралі лось атакував жінку у дворі житлового будинку



Джерело: BILD pic.twitter.com/1HdfJYq6et — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 8, 2024

Лось – один із найбільших видів оленів. Вага «підлітка» цього виду становить щонайменше 300 кг, а зріст трохи менше за 2 метри.

Варто зазначити, що Салават – це не маленьке село на узліссі, а місто республіканського значення та один з найбільших промислових центрів Башкортостану з населенням майже в 150 тисяч людей.

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Нагадаємо, росіяни викрали із херсонського зоопарку більшу частину тварин. У мережі з’явилося відео, як загарбники ловлять єнота голими руками й саджають у клітку. Згодом рашисти зняли відео з викраденим у Херсоні єнотом.

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