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Поляки змінили ставлення до українських біженців: дані дослідження

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Поляки змінили ставлення до українських біженців: дані дослідження
Думка про біженців у Польщі трансформувалась
фото: Krzysztof Zatycki

Згідно із останнім опитуванням, 79% поляків вважають за необхідне надалі надавати допомогу Україні 

За даними опитування, більшість поляків підтримує надання допомоги Україні, однак значно менше людей виступають за довготривале перебування біженців з України в Польщі. Про це пише InPoland.

Перед виборами до Європарламенту Opinia24 та YouGov провели опитування на замовлення Міжнародного комітету порятунку (IRC). Дослідження мало зʼясувати ставлення громадян шести країн щодо надання гуманітарної допомоги Україні та перебування українських біженців в цих країнах.

Результати опитування свідчать, що 79% поляків вважають за необхідне надалі надавати допомогу Україні у вигляді їжі, води, медичної допомоги. 72% респондентів підтримують доступ біженців з України до різноманітних послуг (включно з медичною допомогою та освітою). Подібні результати і в Німеччині, про трохи більшу підтримку українцям заявляють французи, а найбільшу підтримку висловлюють шведи та англійці. 42% респондентів виступають за тривале перебування біженців з України в Польщі, 44% опитаних вважають, що Польща не повинна надавати таку підтримку українцям. У свою чергу 14% не має думки з цього приводу.

Нагадаємо, на початку року стало відомо, що у Польщі змінюються настрої суспільства щодо біженців із України. Позитивне ставлення до українців зберігає третина поляків. Водночас кожен п'ятий житель Польщі боїться, що українці можуть забрати робочі місця. Про суттєву зміну ставлення поляків до українців, які приїхали до Польщі після початку війни, свідчать результати дослідження Barometr Polskiego Rynku Pracy від компанії Personnel Service.

За даними опитування, негативне ставлення до українців декларують 22% поляків. Це на 8% більше, ніж було у березні 2023 року. Нейтральне ставлення до біженців – 38% респондентів. У березні 2023 року таких відповідей було 46%.

До слова, влада Польщі має намір підтримувати матеріально лише тих українців, які зможуть довести своє постійне перебування в країні. Таку постанову польське керівництво внесло до законопроєкту про підтримку українських біженців, які перебувають у Польщі з березня 2022 року.За словами міністра національної оборони Польщі Владислава Косиняк-Камиша, існують випадки, коли українці отримували гроші та виїжджали з країни.

Читайте також: Яцек Пєхота: Українські біженці принесли Польщі більше ресурсів, ніж вона на них витратила
Теги: соцопитування Польща гроші соціум українці влада біженці

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