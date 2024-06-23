Що робити з безробітними українцями в Німеччині? Місцевий політик висунув радикальну ідею

Німецький опозиціонер пропонує українським біженцям працевлаштовуватись у Німеччині або повертайтися в безпечні райони на заході України

Голова баварської опозиційної партії Християнсько-соціального союзу (ХСС) у Бундестазі Александер Добріндт закликав висилати безробітних українських біженців на батьківщину. Про це він заявив в інтерв'ю Bild, передає zdf.de.

«Більш ніж через два роки після початку війни тепер має застосовуватися принцип: працевлаштовуйтесь в Німеччині або повертайтеся в безпечні райони на заході України», – запропонував німецький посадовець.

Він також розкритикував те, що коштом грошей платників податків надто багато людей у Німеччині отримують соціальну допомогу.

«Нам потрібні сильніші зобов'язання щодо співпраці для шукачів притулку, коли йдеться про працевлаштування. Має бути пропозиція у вигляді роботи, і це має бути частиною послуги з інтеграції», – зазначив Добріндт.

Вимогу опозиціонера вже різко розкритикували представники урядової коаліції. Заступник лідера парламентської фракції соціал-демократів канцлера Шольца Дірк Візе заявив в інтерв'ю Bild, що ХСС має соромитися таких вимог та «раз і назавжди прибрати зі своєї назви літеру «Х», що означає «християнин».

«Путін продовжує бомбити цілі по всій Україні. Тепер Добріндт також хоче відправити туди жінок і дітей, які, можливо, вже втратили своїх батьків на фронті», – наголосив Візе.

Омід Нуріпур, лідер партії «Зелених», яка також входить до урядової коаліції, теж розкритикував пропозицію Добріндта: «Інсинуації, що українці приїжджають до нас через соцдопомогу, не визнають жаху путінської війни».

Нагадаємо, що низка провідних німецьких політиків наполягає, що українські біженці в Німеччині повинні бути позбавлені доступу до соціальних виплат, натомість їх слід розглядати в рамках системи надання притулку. Місцеві чиновники стверджують, що нинішню ситуацію стає «складно донести» до виборців.

Раніше стало відомо, що уряд Німеччини вирішив зберегти виплати безробітним українським біженцям, відкинувши вимоги опозиції зменшити ці виплати. Ця політика спрямована на швидку інтеграцію українців у німецьке суспільство та забезпечення їм можливості працювати, пише Deutsche Welle. За словами офіційного представника уряду Штеффена Хебештрайта, така позиція відповідає прагненню інтегрувати українців у німецький ринок праці та забезпечити їм гідні умови життя.