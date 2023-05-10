Японію сколихнув новий землетрус: що відомо

Це останній із серії землетрусів, які сколихнули центральну частину Японії після потужного поштовху минулого тижня

Префектуру Ішікава в центральній частині Японії, яка постраждала від потужного землетрусу минулої п’ятниці, в середу вранці знову сколихнув підземний поштовх. Про це з посиланням на Метеорологічне агентство Японії повідомляє Kyodo.

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Агентство зареєструвало підземний поштовх на півострові Ното в префектурі Ішікава магнітудою 4.0 за японською 7-бальною шкалою сейсмічної інтенсивності.

Після землетрусу, який стався о 7:14 ранку, попередження про цунамі не оголошувалося.

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«Агентство визначає 4.0 як поштовх, який може «злякати» більшість людей і може призвести до того, що висячі об’єкти, такі як ліхтарі, можуть сильно розхитуватися, а посуд у шафах – деренчати», – зазначили в метеорологічному агентствы Японії.

Епіцентр землетрусу залягав неподалік узбережжя в Японському морі на глибині близько 10 кілометрів. Сила початкового поштовху становила 5.0.

Нагадаємо, 5 травня стався підземний поштовх магнітудою 6.5, внаслідок чого загинула одна людина і понад 30 людей отримали поранення в префектурах Ішікава та сусідніх Тояма. У префектурі Ішікава кілька будівель обвалилися, сотні отримали часткові пошкодження.