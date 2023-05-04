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Окупанти обстріляли Донеччину: дві людини загинули, дев’ятеро – поранені

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Донеччину: дві людини загинули, дев’ятеро – поранені
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 3 травня
фото: Донецька обласна прокуратура

Серед постраждалих – двоє працівників підприємства та батько з сином, які сиділи на лавці біля свого будинку, коли російський снаряд влучив поряд із ними

Унаслідок російських обстрілів Донеччини 3 травня загинули дві людини, ще дев’ятеро – отримали поранення. Про це повідомила прокуратура Донецької області.

За даними слідства, 3 травня російські війська обстріляли, ймовірно, зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню «Град» та мінометів міста Авдіївку, Костянтинівку, Торецьк, Часів Яр, село Зарічне Лиманської територіальної громади, селище міського типу Велику Новосілку та село Новоукраїнку Волноваського району.  

Від ворожої атаки загинули двоє чоловіків. Ще дев’ятеро осіб – вісім чоловіків і жінка – отримали мінно-вибухові травми, осколкові поранення та інші тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Серед постраждалих – двоє працівників підприємства та батько з сином, які сиділи на лавці біля свого будинку, коли російський снаряд влучив поряд із ними у присадибну ділянку. 

«Крім того, війська держави-агресорки поповнили перелік зруйнованого ними житла, автомобілів та об’єктів цивільної інфраструктури мирних населених пунктів – у багатьох будинках вибиті вікна, розтрощені шибки й балкони, вогнем пошкоджені господарські споруди», – йдеться в повідомленні. 

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Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 3 травня
фото: Донецька обласна прокуратура

Нагадаємо, завершився 434-й день повномасштабної війни Росії проти України. Цієї доби, вночі, противник завдав чергового масованого удару по території нашої кпаїни, застосувавши ударні БпЛА Shahed-136/131. 21 із 26 цих дронів знищено нашими захисниками. Загалом ворог завдав два ракетні та 41 авіаційний удари, здійснив приблизно 25 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні жителі, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Теги: прокуратура поранення Донеччина обстріл окупанти

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