«Прилєпін, що з ногами?»: як мережа відреагувала на підрив російського пропагандиста

Російська влада одразу повідомила про затримання громадянина України, начебто причетного до замаху

У Росії 6 травня було скоєно замах на кремлівського пропагандиста і письменника Захара Прилєпіна. Автомобіль, в якому перебував Прилєпін, був підірваний біля Нижнього Новгорода.

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Користувачі соцмереж активно обговорюють замах на Прилєпіна.

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Внаслідок вибуху водій пропагандиста, колишній бойовик «ЛНР», загинув, сам Прилєпін отримав поранення. За різними даними з російськиї джерел, у Прилєпіна важкі переломи, або навіть травматична ампутація обох ніг. Його забрали до лікарні медичним гелікоптером.

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Російська влада одразу повідомила про затримання громадянина України, начебто причетного до замаху. Водночас, відповідальність за вибух взяв на себе рух «Атеш», його представники заявили, що «полювали за Прилєпіним від початку року».