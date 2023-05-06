Японію сколихнув сильний землетрус: є загиблий, понад 20 поранених

Магнітуда стихійного лиха становить 6,5 бала

У центральній частині Японії стався сильний землетрус. Щонайменше одна людина загинула, ще 21 – отримали поранення. Також обвалилася низка будівель. Про це повідомляє Japan Today.

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Японське метеорологічне агентство зафіксувало землетрус магнітудою 6,5 бала у центральній частині регіону Ісікава на глибині 12 кілометрів. Синоптики попередили місцевих жителів про можливі підземні поштовхи та зсуви найближчими днями. Водночас ризику цунамі немає.

За даними місцевого агентства з управління пожежами та стихійними лихами, щонайменше три будівлі були зруйновані, а двоє людей опинилися у пастці всередині. Одного вдалося витягти з-під завалів та відправити до лікарні, другого шукали рятувальники.

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Згодом у регіоні сталися й інші поштовхи, у тому числі землетруси магнітудою 5,8 і 5,5.

Як інформує Japan Railway, надшвидкісні поїзди Сінкансен через стихійне лихо зупинилися між містами Нагано і Канадзава, але їхній рух відновився менш ніж через дві години.

Міністр із запобігання стихійним лихам Японії Коїті Тані заявив, що надходили повідомлення про численні зсуви ґрунту, а деякі місцеві жителі сховалися в притулках для евакуації.

Нагадаємо, що 27 квітня в Україні стався землетрус за сім кілометрів на захід від міста Яремче Івано-Франківської області. Його магнітуда становила 2,2 за шкалою Ріхтера.

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До слова, 25 квітня потужний землетрус стався в Індонезії. Підземні поштовхи зафіксували неподалік від острова Суматра.