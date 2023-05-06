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Розвідка повідомила подробиці про визволених із полону захисників «Азовсталі»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Розвідка повідомила подробиці про визволених із полону захисників «Азовсталі»
За захист власної землі ворог намагався провести над частиною оборонців судилища
фото: Андрій Єрмак/Telegram

Чимало зі звільнених сьогодні військовослужбовців мають поранення та серйозні проблеми зі здоров'ям

У результаті обміну 6 травня вдалося визволити з полону ще 45 українських оборонців. Додому повертаються 42 захисники та троє захисниць «Азовсталі» з НГУ. Десятеро військових належать до офіцерського складу, 35 – до рядового та сержантського. Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило подробиці про воїнів, що їх вдалося звільнити.

Чимало зі звільнених сьогодні військовослужбовців мають поранення та серйозні проблеми зі здоров'ям. В Україні їм нададуть всю необхідну допомогу, вони пройдуть реабілітацію та отримають усі соціальні виплати та відповідне грошове забезпечення.

За захист власної землі ворог намагався провести над частиною оборонців судилища. У порушення всіх вимог міжнародного гуманітарного права українським військовим загрожували тривалі терміни ув'язнення.

Визволили, зокрема, учасника вже легендарної «вертолітної» місії ГУР МО з евакуації поранених з «Азовсталі». Евакуаційний гелікоптер, в якому він перебував, було збито, але воїн зумів вижити. Важко пораненому, йому погрожували так званим «судом». Тепер військовослужбовець пройде курс лікування та реабілітації.

Із неволі повернулася молода пара, яка побралася на «Азовсталі», а також медик, який вже був у полоні рашистів після Широкинської операції (2015 р.). Тоді він пробув у полоні понад два роки, а після звільнення знову пішов служити. Повторно потрапив у полон захищаючи Маріуполь та «Азовсталь» від загарбників.

Дихає повітрям волі також ветеран афганської війни, 56-річний головний  сержант, який отримав поранення на Майдані, пройшов АТО, ООС та відбивав повномасштабну агресію рашистського ворога.

«Україна продовжує складну роботу для повернення з ворожого полону усіх наших військовослужбовців. Ми боремось за кожного і кожну», – сказано у повідомленні розвідки.

Нагадаємо, Україна 6 травня повернула додому 45 полонених. Це 42 захисники та троє захисниць «Азовсталі». 

Раніше повідомлялося, що кількість українських військовополонених, які перебувають в РФ чи на окупованих територіях, є більшою, ніж росіян у нас.

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Теги: медик ветеран полон Україна гелікоптер звільнення Азовсталь ворог поранення Маріуполь

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