Японські сейсмологи попередили про можливість повторних потужних землетрусів

Сейсмологи допускають повторні землетруси протягом найближчих 2-3 днів

Японські сейсмологи попередили про можливість нових повторних потужних землетрусів.

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Зокрема, японські сейсмологи переконані, що у найближчі 2-3 дні можуть статися потужні землетруси магнітудою вище 7.

Сьогодні у Японії стався землетрус із епіцентром у префектурі Ісікава на острові Хонсю. Повідомляється, що магнітуда землетрусу становила 7,4. За японською національною шкалою землетрус оцінено у максимальні 7 балів, підземні поштовхи відчувалися у Токіо. В результаті понад 35 тисяч будинків у центральній частині Японії залишилися без електропостачання.

До слова, адміністрації Владивостока та Находки попередили про можливий прихід цунамі після потужного землетрусу біля берегів Японії. Мерія Владивостока оголосила загрозу цунамі і додала, що хвиля очікується з боку Уссурійської затоки. Її висота, як очікується, становитиме 0,3 метри.