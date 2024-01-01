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У двох містах Росії оголосили загрозу цунамі

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
У двох містах Росії оголосили загрозу цунамі
Очікуються хвилі висотою до 0,57 метра
фото з відкритих джерел

Загроза цунамі можлива внаслідок землетрусу біля берегів Японії

Адміністрації Владивостока та Находки попередили про можливий прихід цунамі після потужного землетрусу біля берегів Японії.

Мерія Владивостока оголосила загрозу цунамі і додала, що хвиля очікується з боку Уссурійської затоки. Її висота, як очікується, становитиме 0,3 метри. «Рибалкам та всім, хто планує вихід в акваторію, необхідно терміново повернутися на берег», – закликали в мерії.

Адміністрація Находки повідомила, що після землетрусу магнітудою 7,2 у Японському морі можлива загроза цунамі. Очікувана висота хвилі для Находки складає 0,31 метра, Врангеля – 0,28 м, Лівадії – 0,57 метра. В адміністрації міста підкреслили, що небезпеки для населення немає.

Нагадаємо, у Японії стався землетрус із епіцентром у префектурі Ісікава на острові Хонсю. Повідомляється, що магнітуда землетрусу становила 7,4. За японською національною шкалою землетрус оцінено у максимальні 7 балів, підземні поштовхи відчувалися у Токіо. Ще один землетрус стався біля узбережжя префектури Ніігата, його магнітуда оцінюється у 5,2.

До слова, 18 грудня на північному заході Китаю стався потужний землетрус. За даними Геологічної служби США (USGS), магнітуда землетрусу склала 5,9, глибина епіцентру – 10 км. За даними місцевої влади, кількість жертв землетрусу складає щонайменше 95 осіб, ще понад 200 людей постраждали.

Теги: цунамі населення росія

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