Японія поскаржилась на «дірки» в обороні через поставки озброєння до США

Уряд Японії 22 грудня спростив правила експорту оборонного обладнання, дозволивши постачати ракети для систем Patriot до США





Японія повинна постачати в США ракети для систем ПРО Patriot у такому обсязі, щоб не залишати дір у власній обороні. Про це заявив на пресконференції японський міністр оборони Мінору Кіхара.

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«Це (постачання – «Главком») сприятиме посиленню оборонної співпраці зі Сполученими Штатами, а також зміцненню безпеки Японії, миру та стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні. Ми проведемо ретельну оцінку та ухвалимо рішення, виходячи з обсягу, який потрібен США, так щоб при цьому не залишити дірок в обороні нашої країни», – зазначив Кіхара

Уряд Японії 22 грудня спростив правила експорту оборонного обладнання, дозволивши постачати ракети для систем Patriot до США та артилерійські снаряди калібру 155 мм до Великої Британії. До цього Токіо міг поставляти США лише компоненти оборонного устаткування. Послаблення дозволять постачати готове обладнання до країн, що видали ліцензії на виробництво.

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Внесені поправки безпосередньо не дозволяють реекспорту поставленого обладнання до третіх країн, проте дозволять заповнити запаси на складах, що скоротилися через допомогу Україні. Крім того, США, наприклад, матимуть змогу постачати власні ракети для Patriot не лише Україні, а й своїм партнерам у Європі, які передають Києву свої озброєння. Тому військова підтримка України буде непрямою. Як повідомляв МЗС Японії, уряд США має отримати попередню згоду Токіо для передачі третім країнам ракет для систем Patriot японського виробництва.

До слова, найближчим часом Японія офіційно ухвалить зміни в політиці, які дозволять їй експортувати кілька десятків ракет Patriot до Сполучених Штатів, а ті, своєю чергою, зможуть їх надіслати для посилання протиповітряної оборони України. Про це пише Washington Post.

Видання пише, що Японія стурбована тим, що вторгнення Росії може підштовхнути Китай до подібних дій проти Тайваню.

Зазначається, що зміна модифікацій правил експорту оборонної продукції прямо не згадує систему Patriot, але відповідає запиту адміністрації Байдена оскільки обговорення тривають.

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Відомо, що Японія виробляє ракети для Patriot, головної системи протиповітряної оборони США, за ліцензією Raytheon. Чиновники кажуть, що значну частину обіцяного Південня Корея передала. В Україні цього не коментують.