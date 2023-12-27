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Росія погрожує Японії за підтримку України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія погрожує Японії за підтримку України
Cтосунки між Москвою і Токіо погіршилися після того, як Росія розпочала війну проти України
фото: з відкритих джерел

Захарова заявила, що допомога Україні матиме для російсько-японських зв'язків наслідки

Росія обіцяє Японії «серйозні наслідки», якщо остання надасть Україні систем протиповітряної оборони Patriot. Про це заявила речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, пише Reuters.

Вона наголосила, що допомога Україні матиме для російсько-японських зв'язків наслідки.

Як пише агенція, стосунки між Москвою і Токіо, і без того непрості, різко погіршилися після того, як Росія ввела десятки тисяч військових в Україну в лютому 2022 року. Японія приєдналася до своїх західних союзників у запровадженні широких економічних санкцій проти Росії.

Нагадаємо, Японія запровадила новий пакет санкцій проти Росії, до якого ввійшла заборона імпорту непромислових алмазів з 1 січня 2024 року. Зокрема Японія вводить експортні обмеження щодо 57 російських та 27 білоруських компаній, а також щодо низки юридичних осіб з ОАЕ, Вірменії, Сирії та Узбекистану за допомогу РФ в ухиленні від раніше введених санкцій з боку Японії та країн-союзників.

Японія вводить санкції, що включають заморожування активів, проти 35 осіб та 43 організацій з РФ, які безпосередньо причетні до вторгнення в Україну, або дестабілізації східної України.

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Теги: Японія росія війна погрози

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