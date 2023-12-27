Росія погрожує Японії за підтримку України

Cтосунки між Москвою і Токіо погіршилися після того, як Росія розпочала війну проти України

Захарова заявила, що допомога Україні матиме для російсько-японських зв'язків наслідки

Росія обіцяє Японії «серйозні наслідки», якщо остання надасть Україні систем протиповітряної оборони Patriot. Про це заявила речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, пише Reuters.

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Вона наголосила, що допомога Україні матиме для російсько-японських зв'язків наслідки.

Як пише агенція, стосунки між Москвою і Токіо, і без того непрості, різко погіршилися після того, як Росія ввела десятки тисяч військових в Україну в лютому 2022 року. Японія приєдналася до своїх західних союзників у запровадженні широких економічних санкцій проти Росії.

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Нагадаємо, Японія запровадила новий пакет санкцій проти Росії, до якого ввійшла заборона імпорту непромислових алмазів з 1 січня 2024 року. Зокрема Японія вводить експортні обмеження щодо 57 російських та 27 білоруських компаній, а також щодо низки юридичних осіб з ОАЕ, Вірменії, Сирії та Узбекистану за допомогу РФ в ухиленні від раніше введених санкцій з боку Японії та країн-союзників.

Японія вводить санкції, що включають заморожування активів, проти 35 осіб та 43 організацій з РФ, які безпосередньо причетні до вторгнення в Україну, або дестабілізації східної України.