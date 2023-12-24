Румунію сколихнув землетрус, який могли відчути й українці

Землетрус стався у 110 км від кордону з Україною

Землетрус не загрожує населенню України

У Румунії біля гір Вранча сьогодні, 24 грудня, стався землетрус магнітудою 4,1. Стихійне лихо могло відчуватися й на прикордонних територіях України. Про це повідомив Головний центр спеціального контролю України.

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За інформацією сейсмологів, джерело землетрусу розташоване на території Румунії, у районі гір Вранча, що у 110 км від кордону з Україною, на глибині 103 км. Землетрус не несе загрози для населення України. Коливання можуть відчуватися тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

«Землетрус не несе загрози для населення України. Коливання можуть відчуватися тільки окремими людьми, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах», – запевнили фахівці.

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За даними Національного науково-дослідного інституту фізики Землі (INCDFP), землетрус у Румунії мав силу 4,2 бала (за шкалою Ріхтера) і стався о 08:06 за місцевим часом.

Зазначимо, що останній потужний землетрус у районі гір Вранча стався 4 грудня 2023 року з магнітудою 4,6.

Нагадаємо, що 24 грудня в регіоні Тайваню стався сильний землетрус. За шкалою Ріхтера його магнітуда оцінюється як 6,3 бала.